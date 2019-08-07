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她進行李艙取物 大巴司機故意「關門」上路

2019-08-07 13:46世界日報 記者唐嘉麗／波士頓報導

32歲紐約女子4日下午搭乘紐約駛往波士頓的彼得潘 （Peter Pan）大巴士，卻被司機鎖在行李艙內；她打911報警求救，49歲的女司機艾伯蒂（ Wendy Helena Alberty）被控多項罪名，5日在波士頓法院以2000元交保。

康州州警察說，4日下午接獲求救電話後，在靠近麻州邊境的威明頓鎮84號高速公路上攔下大巴；當女子從行李艙爬出來時告訴警方，她進行李艙取東西時，女司機故意把她關在裡面。

警方發現艾伯蒂是這一趟4小時行程中的前段司機，當巴士行至康州哈特福站時，已經換手；當警方下巴士時，她不是司機，但坐在巴士上；她被警方以擾亂治安、魯莽危害和非法禁閉等罪名逮捕，2000元保釋後，被下令8月21日出庭。

彼得潘公司5日發布聲明表示，該公司高度重視此事，並全力配合警方調查；該公司說，案司機自2012年起就在該公司任職，是名模範員工。

一名搭乘同班巴士的乘客艾倫告訴波士頓WBZ電視台，當她看到行李艙爬出一名女子，真是驚呆了；不敢相信司機沒看見行李艙內有人、該女子沒有阻止司機關門，「大家都坐得好好的，不知她何時、如何進入行李艙」；她說，該女子爬出行李艙時非常鎮定，拿走車上所有行李，她一句話也沒跟司機說。

艾倫說，大巴公司有責任安全把乘客和行李運送到目的地；此事從頭到尾，沒人告知情況，無人向乘客做解釋，她對大巴公司很不滿意。

被指控故意把乘客鎖在行李艙的司機艾伯蒂。（取材自康州州警署）
被指控故意把乘客鎖在行李艙的司機艾伯蒂。（取材自康州州警署）
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