就算會計年度快過完 川普仍要刪減外國援助

2019-08-07 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



川普政府證實要求刪減外國援助，受影響金額約20到40億美元，遭民主、共和兩黨一致反對。

美國總統川普下令檢討外國援助計畫。外界擔憂此舉恐導致國會已通過的國際醫療基金、維持和平行動、毒品控制及其他計畫經費刪減。

國會助理證實刪減經費一事，受影響金額約20億至40億。國會議員，包括川普所屬共和黨部分議員和民主黨議員，反對川普政府刪減外國援助預算。

共和黨參議員葛理翰（Lindsey Graham）4月已表示，川普縮減外國援助23%經費是不可理喻的，並表示不會通過。

雖已接近美國聯邦會計年度（9月30日結束）尾聲，川普政府仍執意要削減預算。白宮管理及預算辦公室3日行文國務院、國際開發署，要求凍結國會已經核准的計畫資金，同時統計未用完資金。

美國國務院及國際開發署拒絕對此回應。

據悉，刪減的計畫涵蓋國際組織捐獻；國際維持和平行動；國際毒品防制及執法；開發援助；對歐洲、歐亞大陸、中亞的協助；經濟協助；國外軍事資金援助；全球衛生健康。

樂施會（Oxfam America）人道主義政策顧問保羅（Scott Paul）呼籲美國國會拒絕該要求。川普政府刪減經費行動恐傷害全球民眾，讓這個世界更不安全。