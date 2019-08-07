川普暗示加碼補助 因中方「重拳」報復受創的農民

2019-08-07 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國總統川普說，準備為受到貿易戰衝擊的美國農民提供更多補助，但美國農業人士擔心，別的國家趁機搶訂單，可能使美國農業長久損失掉在中國大陸的市占。

彭博資訊引述美國農業團體報導，中方決定暫停進口美國農產品，是給川普關鍵選區農民的一記重拳。

川普6日上午在推特貼文回應，會持續提供補助，暗示他會在過去兩年簽署的280億美元補助外再加碼。

他推文說：「正如過去兩年了解的那樣，偉大的美國農民知道，中國傷不了他們，因為他們的總統與他們站在一起，做到其他總統不做的事。如有必要，明年我還會這樣做！」

川普反駁貿易戰歹戲拖棚的疑慮，他在推特表示，為了安全、投資和利率，大量資金從中國大陸和其他國家湧入美國。不過，美國聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德表示，聯準會可能要面對幾年波動的全球貿易環境。

至今為止，川普仍能維繫鄉村選民的支持度，其中絕大多數在2016年大選時都挺他，而聯邦政府的補助部分彌補了農民因加徵關稅造成的損失。但美國農民及其華府遊說代表逐漸開始要求「要貿易，不要補助」。

巴西和阿根廷對中國的大豆銷售正在增加。巴西農民加強投資，要讓更多土地改種大豆以滿足中國的需求。

總部在芝加哥的大糧商阿徹丹尼爾斯米德蘭公司（Archer Daniels Midland）執行長魯西安諾日前表示，雖然他不認為已造成不可挽回的傷害，但關稅爭議持續愈久，對美國農業的損害愈大。

他說：「對方會找到替代方案，最終會習於那些替代方案。這對美國農民並非好事。」

全美最大、最具影響力的農業美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation）主席杜瓦說，美國農民「感謝」川普政府的補助，但「我們都知道補助無法永久持續」。

他形容中國停止採購是「給成千上萬苦苦掙扎勉強過活的美國農民和農場一記重拳」。根據杜瓦，美國農民「將失去2018年總值91億美元的市場，這已經遠低於2017年出口到中國的195億美元。」