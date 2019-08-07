紐約市今年槍擊案同比增5.2％ 警加強控槍

2019-08-07 13:48 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



市警總局6日報告月度犯罪數據，從年初至7月的總罪案數比去年同期減少2000多起，各犯罪類別都減少，但槍擊案(Shooting)共計448件，比去年同區段的426件增加22件，增幅5.2%；市警將致力透過社區協調警員(NCO)加強槍枝控管，並積極與地區檢察官合作，減少槍擊案。

根據市警總局的月季犯罪數據，今年的入室盜竊案(Burglary)至7月底有5778件，較去年同期的6620件減少842件，同比減少12.7%；再來謀殺案有171件，較去年的184件減少了13件，同比減少7.1%，其他像是強姦案(Rape)、搶劫案(Robbery)等也都有減少，但在總犯罪數則較去年增加了41起，同比增加0.5%。

另外，日前包括德州、俄亥俄州等發生大規模的槍擊案，也引發民眾對槍案的擔憂，紐約市7月單月的槍擊案件雖然較6月略減，但今年1月到7月的槍擊案件總數卻比去年同期多了22件，增加5.2%。

市警總局長歐尼爾(James P. ONeill)表示，市警將繼續透過社區協調警員減少暴力案件，並讓社區與警員建立更良好的關係，針對槍擊案數量的增加，市警將積極與地區檢察官就涉及槍枝的案件密切合作；對於夏季的警員部署，市警也會持續在多個重點地區加強戒備，已將潛在犯罪的可能性降到最低。

歐尼爾還說，為了維持紐約市持續下降的犯罪率，並進一步減少暴力行為，社區居民應與市警團結、相互了解，並透過「全國打擊犯罪夜」(National Night Out Against Crime)、警民會議等互相了解，並討論如何加強公共安全、解決問題並享受樂趣。