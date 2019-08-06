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被嫌過度美化川普 紐約時報緊急換版

2019-08-06 19:36聯合報 記者李京倫╱即時報導

紐約時報6日頭版報導，美國總統川普5日在白宮針對最近兩起重大槍擊案發表演說，但紐時下的標題是「川普號召國人團結對抗種族歧視」（Trump Urges Unity vs. Racism），引發民主黨幾名總統參選人和社會各界砲轟以偏概全、過度美化川普，一些網友甚至取消訂閱紐時，紐時後來緊急換版。

在這個標題引發輿論抨擊後一小時，紐時宣布已修改標題。紐時發言人在電郵中告訴華盛頓郵報：「這個標題不妥，已在換版時更改。」換版後的標題為「（川普）痛斥仇恨，但對槍枝輕輕放過」（Assailing Hate But Not Guns）。

5日晚間9點左右，媒體人西爾弗在推特上貼出紐時6日頭版大樣預覽圖，寫道：「我不確定我會給這則報導下這個標題。」這則貼文到6日凌晨為止，獲得1萬7000個讚和3000多次分享。

川普5日在白宮一邊看讀稿機一邊說，要把「破壞性的政黨惡鬥擱置在一旁」，並號召國人「團結起來譴責種族歧視、偏執和白人至上心態」，這與川普平常不看稿時公開發表的挑撥離間和種族歧視言論大相逕庭。川普並未提到，針對槍枝容易取得的問題要採取什麼具體措施，只說要防止有心理疾病者擁槍。此外，川普還說，暴力電玩是引發重大槍案的因素之一。

華郵說，紐時這個標題違背外界的期望。在川普執政時期，外界希望，媒體報導川普談話時，不能一味引用，而是要善盡查證責任，還要報導來龍去脈，以免誤導大眾。批評者認為，紐時取川普「團結起來譴責種族歧視」這句話下標，會讓讀者誤以為川普真的反對種族歧視。

參選美國總統的民主黨籍前德州聯邦眾議員歐洛克在推特上批評這個標題「不可思議」。新澤西州聯邦參議員布克寫道：「紐約時報，請你們加把勁。」紐約州聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）說：「標題與事實不符。」

紐約州聯邦眾議員亞歷山德里雅．歐加修-柯提茲說，這個頭版「提醒我們，主流機構的懦弱如何助長白人至上心態」。川普先前要民主黨四名少數族裔新進女眾議員「回自己國家」，歐加修-柯提茲是其中之一。

紐約時報六日頭版對於川普談話的標題前後不同。摘自紐時官網
紐約時報六日頭版對於川普談話的標題前後不同。摘自紐時官網
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川普紐約時報種族歧視
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