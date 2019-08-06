是什麼讓湛藍海水變色？ 馬尾藻毀了邁阿密海灘

2019-08-06 15:54 中央社 邁阿密5日綜合外電報導



馬尾藻（sargassum）恣意蔓生，讓原本清澈透藍的海水變成一片髒兮兮的棕色。圖為基隆市外木山一帶馬尾藻。 聯合報系資料照片／記者廖珮妤攝影 分享 facebook 從墨西哥到美國佛州，一種黏答答又臭呼呼的棕色海草鋪天蓋地攻陷海岸，毀了遊客的假期。專家說，除非巴西停止砍伐亞馬遜雨林，否則這討人厭的馬尾藻，將成為海灘的新日常。

馬尾藻（sargassum）恣意蔓生，讓原本清澈透藍的海水變成一片髒兮兮的棕色，而當它們被水沖上岸慢慢腐爛後，又是另一場惡夢的開始。那氣味，可是跟臭掉的蛋一樣噁心。

這種藻類常見於加勒比海等地，是生態系統的一部分，但近年繁殖太過快速攻陷海灘，逼得觀光當局還得大費周章出動器具清理，以免遊客退避三舍。

對經濟和環境而言，這種討人厭的海藻更是災難。

70歲遊客瓦茲蓋斯（Maria Guadalupe Vazquez）窩在海灘椅上遙指地平線那一頭說：「我們剛從那裏過來，想找個比較乾淨的地方，但這裡到處都是這樣。」

當局出動卡車和挖土機要來斬草除根，但他們知道，這樣根本治標不治本。

其中一個問題是全球暖化，佛羅里達國際大學（Florida International University）環境專家李德門（Steve Leatherman）說，海洋越熱，馬尾藻就會越長越多。

更大的問題是亞馬遜河。科學家說，大約從2011年開始，越來越多土地被挪作農地，但這樣清地出來的紅土較為貧瘠和泥濘，農人必須大量使用肥料才能耕種。肥料隨雨水流入河中再進入大西洋後，就成了馬尾藻大量滋生的養分。

李德門說：「現在是以前的20倍，甚至30、50、100倍。」

馬尾藻害處多多，不僅會讓漁船難以發動引擎、遊客望之卻步、馬尾藻吸收太多氧氣會讓魚兒窒息，還會讓海龜找不到地方產卵，就算海龜好不容易找了個地方產卵，海龜寶寶孵化後，想從岸邊進入海中，困在海藻群中，也是動彈不得。除此之外，死亡的馬尾藻沉到海底，還會悶死珊瑚礁。

沒人計算過馬尾藻大量繁殖對漁業和觀光業造成多大傷害。

在英屬維京群島（British Virgin Islands），蔓生的馬尾藻厚達2公尺，而在多明尼加共和國朋達卡納（Punta Cana）海灘，原本名聞遐邇的清澈海水，如今因為馬尾藻大舉入侵染成了棕褐色。巴貝多最近因為馬尾藻宣布緊急狀態，墨西哥為了恢復遊客中樞坎昆（Cancun）美景，還得勞師動眾出動海軍。

來自洛杉磯的48歲遊客華克（Sed Walker）說：「我不知道是什麼狀況，但真的不好看。你懂我的意思嗎？我們是遊客耶。」

南佛羅里達大學（University of South Florida）7月在「科學」（Science）期刊發布研究指出，馬尾藻問題2001年開始出現，2015和2018年最嚴重，往後，這個問題還會繼續下去。