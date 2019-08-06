譴責白種優越 外界質疑川普誠意

2019-08-06 15:09 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



美國總統川普。美聯社 分享 facebook 「美國已經容不下仇恨！」美國總統川普在槍擊案後首度公開發言譴責了白人至上主義以及種族歧視，認為此類心理疾病是悲劇發生的原因。對此，許多政治評論者認為，川普只是說了他該說的話，事實上他自己就是這些意識形態蔓延的主因，同時也呼籲美國進行槍枝管制。

川普譴責白種優越

根據《法新社》報導，美國總統川普5日對日前發生的兩起槍擊案發表意見，同時對外界稱他的言論促成反移民激進份子的指控做出回應。「我們國家必須譴責種族歧視、偏執思想、以及白人至上主義，」川普表示，已指示聯邦調查局處裡仇恨犯罪以及恐怖主義的問題。事前川普曾在推特上提到，應該對購買槍枝的人進行更嚴格的背景審查。

先前3日及4日凌晨，美國俄亥俄州與德州發生了兩起槍擊案，總共造成29人死亡。其中德州案的犯人克魯休斯曾在網路上寫道，其犯案動機為「回應的德州的西班牙裔人口入侵」，度引發國內對於種族衝突和槍枝管制的論戰。

外界回應川普發言

川普在發言中表示，心理病態與仇恨是導致槍擊案發生的原因，但也有外媒認為，川普的歧視言論才是造成白人至上主義等思想在美國猖獗的主因。《紐約時報》的專欄作家高柏格表示，川普上任後多次表態反移民及美國至上的立場，隨著他投入2020年的選戰，這樣的言論更是層出不窮，持續鼓動國內極右派的激進人士。

部分官員也抨擊，川普政府把槍擊案推責給心理疾病，輕視了更需要處理的槍枝管制問題。根據《金融時報》的報導，民主黨發言人裴洛西表示，川普仍被國內的擁槍團體箝制，所以未在發言中提及槍枝管制的問題。位於德州邊境的墨西哥也表明立場，外交部長厄伯拉特呼籲美國正視槍制管制問題，希望維護邊境安全。

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