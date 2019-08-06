親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

籃球／告別台灣SBL 富邦確定加盟ABL

譴責白種優越 外界質疑川普誠意

2019-08-06 15:09台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
分享
「美國已經容不下仇恨！」美國總統川普槍擊案後首度公開發言譴責了白人至上主義以及種族歧視，認為此類心理疾病是悲劇發生的原因。對此，許多政治評論者認為，川普只是說了他該說的話，事實上他自己就是這些意識形態蔓延的主因，同時也呼籲美國進行槍枝管制

川普譴責白種優越

根據《法新社》報導，美國總統川普5日對日前發生的兩起槍擊案發表意見，同時對外界稱他的言論促成反移民激進份子的指控做出回應。「我們國家必須譴責種族歧視、偏執思想、以及白人至上主義，」川普表示，已指示聯邦調查局處裡仇恨犯罪以及恐怖主義的問題。事前川普曾在推特上提到，應該對購買槍枝的人進行更嚴格的背景審查。

先前3日及4日凌晨，美國俄亥俄州與德州發生了兩起槍擊案，總共造成29人死亡。其中德州案的犯人克魯休斯曾在網路上寫道，其犯案動機為「回應的德州的西班牙裔人口入侵」，度引發國內對於種族衝突和槍枝管制的論戰。

外界回應川普發言

川普在發言中表示，心理病態與仇恨是導致槍擊案發生的原因，但也有外媒認為，川普的歧視言論才是造成白人至上主義等思想在美國猖獗的主因。《紐約時報》的專欄作家高柏格表示，川普上任後多次表態反移民及美國至上的立場，隨著他投入2020年的選戰，這樣的言論更是層出不窮，持續鼓動國內極右派的激進人士。

部分官員也抨擊，川普政府把槍擊案推責給心理疾病，輕視了更需要處理的槍枝管制問題。根據《金融時報》的報導，民主黨發言人裴洛西表示，川普仍被國內的擁槍團體箝制，所以未在發言中提及槍枝管制的問題。位於德州邊境的墨西哥也表明立場，外交部長厄伯拉特呼籲美國正視槍制管制問題，希望維護邊境安全。

【更多精采內容，詳見

川普槍枝管制槍擊
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

考量2020選情 川普槍擊案後一改自走砲個性

2019-08-06 15:20

人類開發 美國16年少掉9個大峽谷自然區域

2019-08-06 16:10

是什麼讓湛藍海水變色？ 馬尾藻毀了邁阿密海灘

2019-08-06 15:54

美無力阻止槍擊案 墨國要參與調查

2019-08-06 14:46

川普、拜登都口誤 搞錯槍擊案地點

2019-08-06 14:45

槍擊案頻傳 歐巴馬籲勇於對抗充滿仇恨的領導人

2019-08-06 14:25

俄州槍擊案排除種族動機 槍手曾列出暗殺、強暴名單

2019-08-06 14:10

避談槍管 川普譴責白人至上、種族主義

2019-08-06 14:10

連環槍擊案 共和黨人避談川普搞分裂 推說電玩教殺人

2019-08-06 14:08

嗆「若下線就開槍」 極右論壇8chan暫時關閉、誓言抗爭

2019-08-06 14:08

德州槍擊案死者增至22人 民主黨要求參院表決槍管法案

2019-08-06 14:08

擴大以槍追人 共和黨參議員祭出「紅旗」法案

2019-08-06 14:08

口誤比賽？川普、拜登都講錯槍擊案地點

2019-08-06 12:04

不滿城鄉失衡 把芝加哥逐出伊州聲再起

2019-08-06 11:50

一柱擎天Great Again？「川普大廈」的建築不美學

2019-08-06 09:43

川普談槍擊案「原因不在槍 在野蠻殺手的心理問題」

2019-08-05 22:45

德州俄州槍擊案死傷慘 川普籲嚴查買槍者背景

2019-08-05 22:03

定調本土恐怖攻擊！德州槍擊案的已知事件還原

2019-08-05 16:45

德州濫射案涉一級謀殺 定調國內恐怖攻最重判死

2019-08-05 16:08

24小時爆兩血案 德州俄亥俄州槍擊事件總整理

2019-08-05 14:39

美國槍擊案 川普族群仇恨言論導致？

2019-08-05 14:25

50年案例研究：槍案存共通點 具傳染性

2019-08-05 14:02

華郵：川普反移民言論的因 艾爾帕索槍擊案的果

2019-08-05 13:56

影／一日2起重大槍擊 川普：兇嫌有精神疾病

2019-08-05 13:49

遇上槍擊事應變 「逃跑、躲藏、搏鬥」三項原則

2019-08-05 13:47

防老婆半夜跑出門「偷吃」 男子每天在咖啡下藥

2019-08-05 13:47

濫射頻發 美洛杉磯議員歸咎川普

2019-08-05 13:35

「你們不配給」坐輪椅華婦公園如廁 索要廁紙遭拒被罵

2019-08-05 13:34

美國13小時內發生兩重大槍擊案 遭批「川普言論讓人想到納粹」

2019-08-05 13:33

接連兩起槍擊案 川普：仇恨在美國沒有位置

2019-08-05 13:33

美重大槍擊案今年已251起！ 槍支管制受關注

2019-08-05 13:05

美一天兩起槍擊案 至少30死

2019-08-04 23:44
看更多

熱門文章

日本人看了都害羞的地名 竟出現在台灣

2019-08-06 11:17

56歲男求學就業受挫 啃老30年…父母亡後餓死家中

2019-08-06 09:54

1分鐘看懂 被列為匯率操縱國會怎樣？

2019-08-06 08:16

美中貿易戰升溫！道瓊早盤跌500點 人民幣跌破7元大關

2019-08-05 21:53

大陸宣布暫停採購美國農產品 貿易緊張恐升高

2019-08-06 01:07

匯市風雲起 謝金河：韓元若煞不住車 災難來臨！

2019-08-06 09:18

美股道瓊指數暴跌767點 人民幣破7加劇貿易戰升級疑慮

2019-08-06 06:46

人民幣「破7」後 全球匯率戰恐將全面開打

2019-08-05 17:18

美財政部宣布 中國為匯率操縱國

2019-08-06 06:30

驚！國泰航空證實：用機上攝影機掌握乘客一舉一動

2019-08-06 10:41

為何昆布在海裡不會泡出高湯？ 超Q答案令網友致敬「辛苦了」

2019-08-06 11:49

美國財政部正式將中國列為貨幣操縱國

2019-08-06 06:09

四大關鍵問答 一次看懂人民幣「破7」意涵

2019-08-06 00:51

新華社砲轟納瓦羅：煽動大國仇恨才是真正的罪惡

2019-08-06 04:08

CNN：川普的貿易戰已失控 肯定對美國經濟不利

2019-08-06 09:19

貿易戰急遽升溫 美股道瓊崩跌767點今年最慘

2019-08-06 06:36

麥當勞新的紙吸管無法回收處理 舊的塑膠吸管反而可以

2019-08-06 09:50

川普再開砲 轟中國大陸「操控匯率」

2019-08-05 21:41

人民幣貶破7 全球貨幣大戰點火

2019-08-06 00:50

美中貿易戰方酣 道瓊盤中狂瀉逾800點

2019-08-06 04:04

名家觀點／川普攪亂全球經貿秩序

2019-08-06 01:27

全球匯率戰開打？人民幣貶破7 川普怒批

2019-08-06 00:02

23歲媽車上產女「有24指」 嬤一看嚇暈吐當年真相

2019-08-06 09:42

經濟解析／人民幣重貶 楊應超：大陸飲鴆止渴

2019-08-06 12:41

減重冠軍瘦下來成人生勝利組 13年後結局令人唏噓

2019-08-06 11:35

漁市場公廁「空氣有毒」 女高中生昏迷一週仍未醒

2019-08-05 22:04

美股分析師：報復力度若分1-10級 中國的會是11級！

2019-08-06 09:14

開心度假妻子突然病逝 遺體運回國器官卻神祕消失

2019-08-06 15:18

大陸宣布暫停採購美農產品 華春瑩：美方違背共識

2019-08-06 10:14

人民幣破7＋停購美農產品 大陸正準備因應貿易戰惡化

2019-08-06 00:51

超特別「螢光世界地圖」 設計理念引發網友共鳴

2019-08-05 18:18

經濟解析／陸被美列貨幣操縱國 貿易戰演為貨幣戰

2019-08-06 08:32

印度廢除憲法條文 要把異樣的喀什米爾同化

2019-08-05 23:39

熱浪侵襲！瑞典19歲女穿熱褲小背心坐巴士 司機稱太暴露拒載

2019-08-06 11:36

英國脫歐陷僵局 民調顯示蘇格蘭民意挺英國獨立

2019-08-05 16:55

人民幣破7 外銀：中國央行將祭出兩大策略

2019-08-05 19:08

川普：大陸匯率操縱屬重大違規

2019-08-05 21:39

美國新一波關稅又要來 日企加速移出中國

2019-08-05 19:23

反制新招？中國國航停飛北京往來夏威夷航線

2019-08-06 14:17

台股ADR全倒 台積電重挫4.3% 跟隨美台股下殺

2019-08-06 07:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top