美無力阻止槍擊案 墨國要參與調查

2019-08-06 14:46 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美國槍擊案過後，除了該國國內的論戰，鄰近的墨西哥也因有公民受害而加入戰火。(photo by Youtube影片截圖) 分享 facebook

針對德州沃爾瑪槍擊案，除了美國內部2黨立場看法不一，墨西哥政府6日也加入戰火，該國外長埃布拉德表示，由於有14名墨西哥公民在受害者名單內，墨國正評估對美國採取司法控訴，盼獲得調查資訊共享、或直接引渡槍手克羅修斯到墨國受審，墨國看法與民主黨人類似，同樣把此案歸類於種族恐怖主義。

墨國譴責川普言論

根據《NBC全國聯播網》報導，墨西哥外交部長埃布拉德6日透過聲明表示，在墨國總統羅培茲歐布拉多的授意下，墨國正考慮對美國提司法控訴，意在針對槍擊案中受害的8死、6傷的墨西哥公民，認為美國無力保護好在美的墨國公民人身安全。

墨西哥盼能參與對槍手克羅修斯的調查和審判，除了基本的資訊共享以外，該國考慮引渡槍手到墨西哥接受審判。埃布拉德表態說，槍擊案事發處El Paso本身就是雙重社區，該區有超過80%的西班牙裔與拉丁美裔人，墨國完全有資格參與本起槍擊案調查，並對未來在美墨西哥人的安全作提前預防；他同時加入譴責川普言論的行列，認為在這種種族多元化的社區，仇恨言論更是要不得。

烏、委升美旅行警戒程度

《CNN》報導，埃布拉德最後談到美國槍枝問題，他態度強烈說，美國本該就這項關鍵問題進行徹查，如果美國不做，可能危害到墨國公民的事就交給墨國來預防。據了解，墨西哥已經著手調查出售這些武器給克羅修斯的源頭，要把整條槍枝產業鏈牽扯到的責任人都揪出來。

此外，《美聯社》報導，隨著美國槍擊案頻傳，鄰近於美國的2大拉美國家烏拉圭和委內瑞拉外交部也在6日發表聲明，呼籲各自國家旅客要把美國槍案危機列入考慮，烏拉圭聲明指出，從最近事件能看出美國當局無力阻止槍擊案，烏國將不區分美國各州（不管該州有沒有槍枝合法）通通列入「進階警戒」的旅遊警戒程度。

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