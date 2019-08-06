避談槍管 川普譴責白人至上、種族主義

2019-08-06 14:10 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合5日電



上周末發生兩起白人持槍濫射的重大槍擊慘案後，川普總統5日在白宮發表談話，罕見譴責白人至上主義和種族主義，指出屠殺行為是對整個國家的攻擊；川普也在稍早推文呼籲進行移民改革。

「紐約時報」報導，川普指出最近發生的大屠殺與暴力電玩、精神疾病和網路盲從有關，卻避談民主黨人主張的更廣泛槍枝管控措施，包括更嚴格的購槍者背景檢核，禁止部分武器和高容量彈匣。

「我們必須同聲譴責種族主義、自大和白人至上主義，這些邪惡的意識形態必須被瓦解。」川普也警告「網路和社群媒體的危險」，卻未提及自己利用這些平台提倡擴大政治分歧，反而聚焦過去未能譴責的偏執。

美國史上最血腥的周末雙殺後，川普十分鐘的演講難以重塑許多人認為他該為煽動種族分裂負責的看法；川普顯然沒有要為分歧的氣氛負責，此前也拒絕警告日漸增長的民族主義情緒。

川普照稿念聲明，指21歲的克魯修斯(Patrick Crusius)在德州艾爾巴索(El Paso)逞凶奪走22條性命前，上網張貼種族仇恨宣言為「透過網路散播邪惡傳染源」之舉；川普說：「這種野蠻殺戮是對社群的侮辱、攻擊國家且是針對所有人類的犯罪。」

川普演講時，一度誤稱槍擊案發生在俄亥俄州托利多市(Toledo)；除了艾爾巴索槍擊案之外，俄州岱頓市(Dayton)街頭槍擊案造成九人死亡，此案的24歲兇手拜茲(Connor Betts)無明顯政治動機。

川普7日將至岱頓市和艾爾巴索視察，演說完畢後未接受記者提問，也未重申5日稍早呼籲兩黨團結強化購槍者背景檢查的推文內容。

憤怒的民主黨眾院領袖迅速譴責川普受到政治壓力，未能對槍管採取強硬措施。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)和參院少數黨領袖舒默(Charles Schumer)5日同聲譴責川普對兩起槍擊案的回應，就連部分共和黨參議員也疾呼，籲參院別再阻撓2月在眾院通過的槍管法案。

共和黨參議員則發表共同聲明說，「總統展現與我們合作，強化背景檢查的意願。」

川普在5日上午的推文讓限槍倡議人士大失所望，他寫道「我們不能讓艾爾巴索和岱頓市受害者白白死去」，卻又說「共和黨和民主黨必須合作強化背景檢查，或許將此案與亟需的移民改革一起討論。」