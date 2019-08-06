俄州槍擊案排除種族動機 槍手曾列出暗殺、強暴名單

2019-08-06 14:10 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



俄亥俄州岱頓市(Dayton)警察局長比爾(Richard Biehl)，24歲槍手拜茲(Connor Betts)為何連親生妹妹也痛下毒手，讓人匪夷所思；根據槍擊現場彈殼統計，比爾指出，警方趕抵夜店之前，拜茲至少射擊了41發子彈，員警則對他總共開了58槍。

發生於4日凌晨約1時的這起槍擊案，共有9人死亡，至少20人受傷，拜茲則被警方擊斃。

比爾出，拜茲使用AR-15型來福槍，使用的是能放100發子彈的高容量彈匣，如果當時拜茲攜帶的所有彈匣都裝滿，估計全身上下總共帶了250顆子彈。

拜茲的22歲妹妹梅根‧拜茲(Megan Betts)在槍擊案中死亡，她的友人則下腹中彈，目前仍在住院治療中。根據警方了解，拜茲與妹妹、妹妹友人一行三人，4日一起來到夜店所在地，把車停在距離後來發生槍擊案相隔幾條街之外的地點。拜茲一度與梅根及梅根友人分開，後來他則開始開槍掃射。

比爾5日在記者會上表示，拜茲開槍動機為何，目前仍在調查中，但目前排除與種族有關。他也說，調查人員想不通的是，拜茲為何會對妹妹及妹妹的朋友開槍。比爾表示，目前並無任何跡象顯示，梅根與她的友人知道拜茲把槍枝放在後車箱裡。

拜茲的高中同學說，拜茲除了有「暗殺名單」之外，還有「強暴名單」，當年因此遭到停學，沒想到後來竟然有資格購買軍事型武器。

曾與拜茲一起就讀俄亥俄州貝爾布洛克高中(Bellbrook High School)的昔日同窗珊曼莎‧湯瑪斯(Samantha Thomas)接受媒體訪問時說，當年學校知道拜茲握有一份「暗殺名單」，某些同學被列入報復對象。

另一名拜茲同學派特瑞吉(David Partridge)則說，拜茲連家人都列入「暗殺名單」上，因為有同學打電話向糖溪城警察局(Sugarcreek Township Police Department)舉報，使得拜茲某天搭車上學途中，被警方逮住。