擴大以槍追人 共和黨參議員祭出「紅旗」法案

2019-08-06 14:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合5日電



共和黨聯邦參議員在川普總統就德州與俄亥俄州槍擊案發表談話後，隨即提出「紅旗」法案和擴大槍枝背景查核以遏止槍枝暴力；另外，俄州共和黨籍州長狄懷恩(Mike DeWine)4日悼念槍擊案受害者時，遭大量民眾怒吼要求做出改變。

向來力挺川普總統的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)5日表示，他將提出獲得兩黨支持的法案，鼓勵更多州實施「紅旗」法案；該法可使警察和家屬要求法院暫時限制可能即刻威脅他人的個人取得槍械。

葛理漢在聲明中表示：「我今早與總統談到此案，他看起來相當支持。許多槍擊案的當事人出現暴力行為的跡象，但卻遭忽視或未獲追蹤。紅旗法案可提供執法單位工具，趁為時已晚前對這些情況做點努力。」

葛理漢表示，他會盡快與民主黨聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)提出法案成立聯邦批准計畫，協助執法單位與心理監康專家合作採取必要行動。

共和黨聯邦參議員圖米(Pat Toomey)也再次呼籲通過他與西維州民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)的法案，擴大槍枝背景查核；他5日表示，他已同川普和參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)討論過此案，川普表示鼓勵。

俄州州長狄懷恩4日晚間在岱頓市對台下數百名悼念的民眾談話，一名群眾高呼「做點事吧！」隨後數名民眾跟著高喊「做點事」，此起彼落的呼聲逐漸轉變成震耳欲聾的怒喊，狄懷恩試圖繼續演說卻不斷遭打斷。

狄懷恩斷斷續續表示：「今晚我們來此是因為我們知道…我們知道我們無法…我們知道我們無法緩解失去摯愛的家庭所受的苦。」接著他也呼應民眾：「我們也清楚，我們想要做點什麼事。」

民眾這股怨氣也可見於社群媒體，反映出接連槍擊案後民眾對於民選政治人物感到氣餒。