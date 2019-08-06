德州槍擊案死者增至22人 民主黨要求參院表決槍管法案

2019-08-06 14:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合5日電



美國在7月底至8月初短短一周內，陸續在加州、德州和俄亥俄州發生白人槍手濫射的重大槍擊案，共造成36人死亡和逾60人受傷；民主黨呼籲川普總統要求參院表決槍管法案，前總統歐巴馬則發表聲明回應槍擊案，呼籲人們勇於對抗措辭充滿恐懼和仇恨的領導人，不能讓種族主義正常化。

在加州「大蒜節」槍擊案後，上周末又接連發生兩起白人槍手濫射的重大槍擊案，其中德州艾爾巴索(El Paso)3日槍擊死者升至22人，成為美國史上第七大槍案；而俄亥俄州岱頓市(Dayton)4日槍案，則造成九人死亡、27人受傷。

暗諷：許多領導人長得不像我們的人

歐巴馬5日在臉書和推特上發表聲明寫道：「我們必須決意抵制加深恐懼和仇恨氣氛，或讓種族主義情緒正常化的領導人言詞。許多領導人妖魔化長得不像我們的人，暗指移民等其他人威脅我們的生活方式，將別人當作次等人，或影射美國僅屬於某一類人。」

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)和參院少數黨領袖舒默(Charles Schumer)5日發表共同聲明，譴責川普對兩起大規模槍擊案的回應，聲明說：「總統在槍擊案三小時後，才發言支持強化審核購槍者背景的法案；他討論槍枝暴力時未能提及槍械，顯示總統仍是槍枝遊說團體和全國槍枝協會(NRA)的囚徒；大眾必須加強施壓力度，要求為孩子安全立法鋪路。」

川普演說 罕見譴責「白人至上」主義

川普5日在白宮發表演說，罕見譴責白人至上主義，但內容聚焦精神疾病的新措施，而非更嚴厲的控槍法律。

川普表示，將推出「紅旗」(red flag)法律讓執法機構更容易辨識精神有問題者，禁止他們購槍；他還說，犯下致命仇恨罪刑者，應該以迅速果斷的方式判處死刑。

眾院2月通過槍枝管控法案，要求購槍前進行全面背景審查，但與槍械有關的法案往往卡在參院。

民主黨呼籲參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)加速背景查核立法，呼籲共和黨領袖號召參議員在8月休會期間回來開會；參院正值夏季休會期，下個會期9月9日才開始。 民主黨籲川普要求參院表決槍管法案／歐巴馬回應槍擊案 指不能讓種族主義正常化 美聯社 分享 facebook