嗆「若下線就開槍」 極右論壇8chan暫時關閉、誓言抗爭

2019-08-06 14:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合5日電



在上周末連續發生兩起槍擊案後，網路世界5日發起對抗白人至上主義與極端主義內容的戰爭，許多競爭科技公司抨擊網路留言板8chan與其他不連網的仇恨站點，目前8chan已暫時被關閉。

艾爾巴索槍擊案兇嫌在濫射前，曾在8chan發表反移民「宣言」，與8chan和合作的網路公司Cloudflare已以8chan「不受法律拘束」為由放棄合作，8chan在5日一早曾短暫消失，但在BitMitigate的協助下又重見天日。Cloudflare在2017年切斷與新納粹網站Daily Stormer網站的服務後，BitMitigate資安服務也協助該網站重生。

不過到了5日下午，8chan和Daily Stormer又遭切斷服務，因為租借伺服器給BitMitigate的科技公司Voxility也宣布不再提供這些伺服器；位於華盛頓州溫哥華市的BitMitigate也遭下線。

部份網路服務公司主張避免使涉及仇恨言論的網站重現，目前不清楚這些站點會向追蹤者關閉多久。

8chan部分用戶不滿網路戰，還有貼文者揚言若8chan下線，大家就會到外頭開槍。

Voxility執行長瑟布(Maria Sirbu)告訴「華盛頓郵報」，最近的事件完全違背公司政策，並稱一獲通知便完全移除BitMitigate的網路服務。

瑟布表示，Voxility立場堅定，並呼籲其他網路業者應採取行動提高網路安全性。

8chan管理者沃特金斯(Ron Watkins)中午後表示，8chan已下線，疑似因為由BitMitigate提供的傳送網絡「遭到攻擊」，若情況未獲改善，他會考慮將8chan上線但會欠缺防範阻斷服務攻擊(DoS)的屏障。

這場網路戰爭引發外界關注網路隱藏組織的角色，以及其如何決定在網路流傳的內容與看法。大眾或許不知道參與5日網路戰的許多重要公司，但這些公司負責支援現代網路運作的重要元素。

8chan管理者表示，使用者在這段過渡期可能會出現服務不穩的情況，就像「路面上的顛簸」；該網站顯示活躍貼文區的「神經中樞」包含一條訊息：「8chan的心跳勇健。」