連環槍擊案 共和黨人避談川普搞分裂 推說電玩教殺人

2019-08-06 14:08 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



「華盛頓郵報」分析，美國近日接連發生死傷慘重的槍擊案後，川普總統與共和黨高層發言重點，似乎只集中於幾個面向：暴力電玩遊戲、遊民以及社群媒體，對於屬於問題核心的關鍵所在則避而不談，包括槍枝、白人至上主義以及川普激進言論是否具有煽動犯罪的影響作用。

身為川普部屬的聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)曾說，與白人至上主義有關的國內恐怖主義犯罪，數量正在持續增加當中；根據媒體報導，由於川普近來反移民發言用字遣詞越來越辛辣，過去兩周以來全美各地類似犯罪也變得頻繁。

川普5日提及德州艾爾巴索(El Paso)槍擊案時表示，這起攻擊與偏激的仇恨明顯有關，迫使川普也得罕見表態說：「我們全國必須譴責種族歧視、偏執及白人至上主義。」

只不過，川普並沒有提到自己曾經發表過的分化言論與這三者之間的關聯。

共和黨領袖周末期間對於震驚全國的兩起槍擊案，則都顧左右而言他，避談川普各類煽動仇恨的言論，以及白人至上主義。

共和黨籍德州副州長派屈克(Dan Patrick)便說：「我們一直都擁有槍枝，邪惡也是長久以來都存在。現在為什麼會出現越來越多槍擊案件呢？我看到的是電玩業者正在教導年輕一代去殺人。」

共和黨德州聯邦參議員柯寧(John Cornyn)則指出：「不幸的是，涉及問題有很多，比方說無家可歸的遊民與這些槍擊的關聯，這些問題我們目前都是無法解答的。」

川普盟友、眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)答覆福斯新聞網(Fox News)訪問時則說，如果觀察槍擊案發生地點的照片，就會發現與電玩遊戲場景頗為類似；麥卡錫說，電玩遊戲讓玩家變得「沒有人性」。

專門研究白人至上主義發展運動的作家柴斯肯德(Leonard Zeskind)則說，川普動輒把移民當成抨擊目標，如此一來便形成一種社會氣氛，讓民眾解讀為對移民使用暴力是沒關係的。