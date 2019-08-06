口誤比賽？川普、拜登都講錯槍擊案地點

2019-08-06 12:04 聯合報 實習記者黃獻寬╱即時報導



接連兩次槍擊案發生在上個周末，美國總統川普周一針對這兩起槍擊案發表演說，卻在演講時說錯了槍擊案發生的城市。川普說：「願主保佑在托利多（Toledo）喪命的人們，他們將永存於我們的回憶裡。」川普口中的托利多，是距離周日發生槍擊案的岱頓（Dayton）超過一百英里遠的城市。

無獨有偶，川普並非唯一一個說錯槍擊地點的政治人物。周日晚間，另一位口誤大王、意欲角逐民主黨總統提名的前副總統拜登把兩起槍擊案發生地都搞錯了。在募款晚會中，拜登提到「在休士頓與密西根所發生的悲劇」，密西根位於俄州的北方，休士頓則距離艾爾帕索約700英里遠。

發覺口誤之後，拜登立刻修正了地點；川普則是在稍候記者提問時直接離席，不對此作出任何回應。不過稍晚白宮發布的文字稿有作出修正，將托利多一詞刪除。

岱頓市長回應，雖然聽說川普周三會拜訪岱頓，但她並未接到電話，「說不定他要去的是托利多。」岱頓市長說。托利多市長則發布聲明回應，相信總統只是口誤，但托利多感激總統為他們禱告。