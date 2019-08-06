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世界奇觀崩壞中：51.2%壞掉 萬里長城怎麼修？

不滿城鄉失衡 把芝加哥逐出伊州聲再起

2019-08-06 11:50世界日報 編譯中心／綜合報導

伊州近期陸續通過娛樂大麻合法化、增建賭場等，希望挽救財政。把芝加哥及庫克郡「踢出」伊州的討論近期也升溫，州議會有議員再度提案，要求國會考慮把芝加哥單獨作為美國第51州，並指這是行選民之意；草根力量也不斷壯大，還有個別組織定期在社區中心、商店等場所舉辦動員大會，為此推波助瀾。

芝加哥論壇報報導，草根組織「伊州分道揚鑣」(Illinois Separation)的創始人柯里本(Collin Cliburn)，透過臉書發動這場分離運動，他們的臉書頁面已有2萬4000名追蹤者。

南伊利諾大學保羅賽門公共政策學會(Paul Simon Public Policy Institute)的政治科學系教授傑克森(John Jackson)表示，「反芝加哥」的思潮一直是南部郡的主流思維，而伊州的政治人物總在利用這點。其中「錢」是分裂伊州運動的一個重點，許多鄉村居民在產業不斷流失的小鎮入不敷出，越來越多的人搬離伊州，前往生活成本更低的地區；留給本地的則只有倒閉的大雇主、出售的房產和每況愈下的經濟狀況。

分離運動實際從1840年就開始，當時部分北部郡集結、要求加入威斯康辛州；到了1970年代，又有部分西部郡自許「被遺忘者共和國」(Republic of Forgottonia)；而到了1981年，芝加哥的一名議員透過州參議會提出「伊」法案，但被時任國會眾院議長萊恩(George Ryan)擱置。前伊州州長奎恩(Pat Quinn)依靠贏得庫克郡而勝選之後，南部郡的州議員又在2011年提案，要求把芝加哥分出去。

不過如今要把庫克郡與餘下101郡拆分「對立」的局面，和往年稍有不同，背後是不斷加劇的城鄉與社會經濟議題的分裂。當地人稱這場運動與兩黨無關，而是城市、鄉村、郊區的經濟文化發展不平衡，利益無法調和的結果。適合芝加哥這種大城市的政策不適合伊州其他地區，但其他地區不得不被迫接受。

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