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美股道瓊指數暴跌767點 人民幣破7加劇貿易戰升級疑慮

美財政部宣布 中國為匯率操縱國

台股ADR全倒 台積電重挫4.3% 跟隨美台股下殺

2019-08-06 07:13經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR周一全面下跌，跟隨台股和美股下殺。

台積電ADR大跌4.3%，跌幅甚於在台北交易股票，高出台股的溢價縮為2.6%。費城半導體指數大跌4.4%，蘋果股價更大跌5.2%。

美股三大股指周一重挫，創今年以來最大單日跌幅，美國總統川普準備對更多中國商品加徵關稅後，人民幣兌美元貶破7元兌1美元，引發市場對美中貿易戰進一步升級的疑慮。

道瓊工業指數下跌767.27點或2.9%，跌至25,717.74點；標普500指數重挫87.31點或2.98%，報2,844.74點；那斯達克指數挫跌278.03點或3.47%，跌至7,726.04點。

台灣加權股價指數上周五跌125.63點收10,432.41點，台積電跌2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 67.41 -0.70 68.80 -2.02

友達 AUO 7.71 -3.19 7.91 -2.55

中華電 CHT 106.94 -0.47 107.50 -0.52

台積電 TSM 252.96 -4.27 246.50 2.62

聯電 UMC 12.75 +0.98 13.10 -2.65

資料來源：彭博

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