德州濫射案涉一級謀殺 定調國內恐怖攻最重判死

2019-08-05 16:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合4日電



川普總統4日下令全國降半旗五天，悼念在德州及俄州無辜喪命的受害者。 美聯社 分享 facebook

聯邦當局4日表示，德州艾爾巴索槍擊案造成20人死亡與數十人受傷，目前該案已被視為國內恐怖主義事件進行調查。

德州西區聯邦檢察官巴許(John F. Bash)4日指出，聯邦當局慎重考慮在本案提出仇恨犯罪控訴，這類罪刑最重恐被判死刑；地區檢察官也擬判死刑。巴許表示：「我們將此案以國內恐怖主義案件處理，我們將以對待國內恐怖分子的方式來解決。」

墨西哥政府表示，德州沃爾瑪槍擊案中有至少六名墨西哥公民遭殺害，還有七名墨西哥公民受傷。

艾爾巴索郡警長威爾斯(Richard Wiles)3日在臉書指出，德州槍擊案的白人槍手來此殺害西語裔，他認為全民都該共憤，並強調大眾仍面臨因膚色殺人的問題。

德州艾爾巴索槍擊案兇手為達拉斯21歲白人男子克魯修斯(Patrick Crusius)，他向警方投降，讓警方難得有機會直接訊問濫射案嫌犯；許多槍擊案的槍手通常會遭射殺或自盡。

警方表示，克魯修斯表現配合，但警方不願細說雙方對話內容。艾爾巴索警局局長艾倫(Greg Allen)表示：「基本上他任何事都不隱瞞，警方問了問題，他也配合回答。」

「每日郵報」(Daily Mail)報導，嫌犯父親布萊恩．克魯修斯(Bryan Crusius)在2014年回憶錄中闡述，他長年吸毒酗酒，並與嫌犯生母離婚，讓克魯修斯在破碎的家庭中長大；布萊恩甚至自稱能看到耶穌並與祂對話。

根據法律文件，德州當局控克魯修斯一級謀殺罪，他也準備被送往艾爾巴索監獄。

艾爾巴索地區檢察官埃斯帕薩(Jaime Esparza)4日表示，一級謀殺罪可能被判死刑，他也表示當局會尋求判死刑。

聯邦當局最後也會提出控訴，而且不會取代地方檢察官的控訴。