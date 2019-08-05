美國槍擊案 川普族群仇恨言論導致？

2019-08-05 14:25 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



美國德州沃爾瑪的槍擊案被找到兇手發表過反移民言論，讓川普的「個案精神疾病論」不攻自破，再來要面對民主黨為首的窮追猛打。(photo by Flickr) 分享 facebook

針對美國1天內連2起槍擊案，目前德州沃爾瑪槍案被直指槍手曾發表過反移民宣言，與種族議題有關。雖然美國總統川普5日將這2起槍擊案綁在一起談，聲稱是「仇恨所導致的特殊精神問題」，但遭到民主黨議員與部分政治學家抨擊，他們認為，川普為了選戰而談的種族極端思想得背鍋，雖然不是直接把槍塞到槍手身上，但卻提供槍手開槍的理由。

沃爾瑪兇手有反移民宣言

根據《ABC新聞網》報導，美國於台灣時間4日至5日凌晨連傳2起槍擊案，總共導致29死，俄州槍擊案的犯案動機尚未被確定，但另一起德州沃爾瑪槍案兇手是21歲的白人克魯修斯，單獨犯案的他在現場身亡，事後他在網路上的反移民激進留言被查出，推崇今年稍早的紐西蘭基督城槍擊案，克魯修斯在結論更提到擔心西語裔獲得太多權力，這也被認為是槍手選在墨西哥城埃爾帕索作案的動機。

川普立即宣佈降半旗默哀，嚴正譴責槍手所為是仇恨所致，並把動機推到偏向個案的「槍手精神問題」，而共和黨人也力挺川普，共和黨籍的德州副州長派崔克甚至把槍擊歸咎於電玩遊戲《要塞英雄》等，聲稱這些個案的瘋狂年輕人就是被暴力遊戲所致，但這些言論受到大部份人的抨擊。

川普盼甩鍋「個案」

據《半島電視台》報導，批評人士表示，川普就是那個最愛針對少數民族和移民的人，極端種族思想的槍手很可能是從川普的言詞中獲得啟發與鼓舞。民主黨候選人布克

不改大砲本色砲轟說，川普的言論引起偏見與仇恨，他最該譴責的不是槍手，而是他自己的言論。

政治學者盧卡斯也站在反川普的一方，他表示，政客得小心使用反移民語言，這樣的言論會刺激到不同膚色、民族、宗教以及語言的族群，更遑論像川普這種「主動又隨意」就把言論牽扯到種族議題的人，雖然川普不是那個把槍塞到槍手手上的人，但他提供槍手開槍的理由與執念。

族群仇恨言論將被緊咬

至於高談電玩暴力所致負面影響的派崔克更遭到言論圍剿，推特瘋傳推文諷刺，德州官員肯定不會先反省為何該州槍枝取得這麼容易，他們也會忽略資料証據「德州人民是全美平均武裝程度最高的州」。平心而論，一個年輕人擁有破壞力強的槍枝、短期內購買大量彈藥如此容易，問題應該已非電玩暴力影響，若當局對槍枝買賣管制更留心，克魯修斯要短期內弄到全副武裝並非易事。

總之，美國槍擊案後續將伴隨政治立場持續延燒，共和黨一派顯然得將議題推到個案所致的社會問題，而反川普言論者將會死咬川普的族群仇恨言論，透過槍擊案討論政治選戰。

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