華郵：川普反移民言論的因，艾爾帕索槍擊案的果

2019-08-05 13:56 聯合報 實習記者黃獻寬╱即時報導



華盛頓郵報分析，在另一次大規模槍擊案發生後，問題已經從「川普總統是否會如前任總統一般回應」轉變為「川普的言論是否導致這樣的大屠殺發生」。

川普總是不遺餘力地大聲詆毀拉丁裔移民，將其比喻為「侵略者」。他將非法移民妖魔化，稱呼他們是「混混」和「野獸」。在他的支持下，數百名非法移民孩童被關押在衛生環境不佳的拘留所。而川普也警告，假如沒有一道城牆保衛美墨邊境以避免非法移民，美國將不再是美國。

五月在佛州巴拿馬海岸的集會中，川普哀聲控訴那些移民：「你要怎麼阻止這些人？你沒辦法。」群眾中有人高呼：「射死他們！」周圍數以千計的聽眾高聲歡呼，川普微笑著。面對這個建議，川普聳聳肩，調侃道：「你只能在德州狹長地帶能講這樣的話。」狹長地帶（Panhadle）意指德州的「鍋柄狀」狹長地帶，為美國保守勢力極盛區。

從四年前川普踏出他的鍍金電扶梯，決意參選總統的那一刻起，對移民不友善的言論在他的選舉活動，乃至現在的總統任期中，不僅長期出現，更成為一種鮮明的立場。川普的視野裡，彷彿從未見到「白人至上主義」正在他的關照下冉冉升起。

艾爾帕索當局尚未宣布此次「國內恐怖攻擊」的動機，但其調查正圍繞著一篇反移民宣言展開。官方相信，槍手在開火前刊登了這篇文章，但仍須持續調查。

在這篇2300字的文章中，標題寫著「難以忽視的真相」，這個標題密切反映了川普的政治修辭，也與白人至上運動的用詞相近，三者都蘊含對「拉丁裔入侵德州」的警訊。

文章作者的思想與川普是如此地契合，為了不被誤解，作者甚至在宣言的結論「澄清」，表示他的看法早於川普在2016年選戰中所打出的口號。假如以他的行為去責難川普，那只是借題發揮的「假新聞」。好巧不巧，假新聞是另一個川普的愛用詞。

某種程度上，艾爾帕索槍手的動機是否來自總統的言論，必在將來引發激烈的辯論，也或許能因調查而得到解答。不過一些民主黨的領袖在周日表示，川普的煽動式言論必須受到譴責。

來自艾爾帕索的前任國會議員貝托・歐洛克認為，為川普貼上白人至上主義者的標籤十分恰當，希望角逐總統大位的他更表示，川普的言詞教人不禁想起德國納粹。

歐洛克在CNN的訪談中表示：「他不只容許這樣的行為，他甚至予以鼓勵。他將墨裔移民與作姦犯科畫上等號，並恫嚇人民邊境遭到入侵，還想禁止信仰某一特定宗教的人入境。人民正在回應他的言論。」他又補充道：「他說，有些人就是天生有缺陷，會帶來危險，這種說法是不是又讓人以為置身在第三帝國（納粹德國），絕非是你在美國期望聽到的言論。」

這個周末，川普都窩在他的紐澤西高爾夫俱樂部，相較他的其他推文，川普對於艾爾帕索槍擊案的反應相對緘默。周六晚間他發文表示，「這次槍擊是一種懦夫的行為。」並寫到「我與全國人民一同譴責本日的仇恨行為。沒有任何理由與藉口可以為屠殺無辜人民的行為開脫。」

飛回華盛頓前，川普在新澤西州莫里斯敦的發言表示：「仇恨不應在美國有任何容身之處，我們必須解決這問題。」他並未回應記者所問，關於槍手的開火宣言的問題，但他有概括地說：「這早已不是新鮮事。」並認為「未來也可能發生更多類似行為」。

針對外界「川普應為此受到譴責」一說，代理白宮幕僚長穆瓦尼斷然駁斥此建議。

無論艾爾帕索射手的動機如何，川普在其總統任期內都激起了雙方對彼此的恐懼及仇恨，從拉丁裔移民、穆斯林或黑人都不例外。

雖然川普沒有直接支持白人至上主義者的論調，但他曾公開質疑美國的多民族國家身分，如他鼓勵北歐國家的移民，且排斥拉丁美洲的移民。

在演講與社群媒體上，川普的政治策略都側重於強調種族、宗教及認同差異，以求獲取白人選民的支持。上個月，他以言論攻擊了四名有色人種的國會女議員，並表示她們該「滾回去」她們的國家（事實上，其中三人的出生國是美國，而她們四人都是美國公民），最近，川普重力抨擊民主黨眾議員康明斯，表示後者代表的巴爾的摩地區是「老鼠及齧齒動物聚集的噁心地方」，並聲稱「沒有人類會想住在那裡」。

「這是有計畫的，這些行為企圖建構並合理化對有色人種的仇恨思想，因為白人擔心會遭到取代。」班吉特說：「當一個種族主義者得以掌權，並藉由他的推文、演講煽動暴力，我們又身處於一個武器管制如此寬鬆的國家，一切都會變得難以預測。」

FBI局長雷伊上個月在參議院的聽證會上表示，FBI近期逮捕國內恐怖攻擊的數量提升，而且多數都是與白人至上主義有關。

然而，川普對此卻沒有採取任何積極的對策，在2017年，夏洛特鎮那場因白人至上主義集會所導致的慘案後，川普首先宣稱，雙方都是好人，後來才在幕僚的壓力下改口。

在周日的選舉活動中，企望擊敗川普的民主黨成員將川普的言論與艾爾帕索槍擊案做出連結，並譴責他處理白人至上主義的作法。

「我希望以道德角度表明，川普必須為此負責。」民主黨參議員布克在CNN的訪談中表示：「他必須為散播恐懼、仇恨和偏執的行為負起責任。他也該為縱容白人至上主義負責，他眼睜睜看著那些事情發生，他必須為諸多恐怖攻擊負責。」

對於該領域的專家來說，艾爾帕索的慘案是可以預見的，FBI前任反間諜負責人菲格里烏齊四天前在紐約時報發表了一篇專欄，認為川普的言論終將導致流血衝突。