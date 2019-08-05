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華山分屍案一審宣判！陳伯謙性侵殺人棄屍被判死刑

影／一日2起重大槍擊 川普：兇嫌有精神疾病

2019-08-05 13:49聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國俄亥俄州岱頓市（Dayton）4日凌晨發生嚴重槍擊案，造成至少9人死亡、27人受傷。這起槍擊案離造成20人死亡、26人受傷的德州艾爾帕索（El Paso）槍擊事件才不到13小時。不到一天之內接連兩起大規模槍擊案，民主黨紛紛將矛頭指向總統川普，說他的言論助長種族分歧和暴力。川普則把兇嫌的行徑歸咎於精神疾病，表示「仇恨在美國沒有位置。」

俄亥俄州槍擊案發生在4日凌晨一點左右，警方證實槍手為24歲的白人男子拜茲（Connor Betts），犯案當時身穿防彈背心行凶，手持.223口徑的步槍，並隨身攜帶備用的高容量彈匣，在熱鬧的夜生活區開槍掃射，30秒內便殺害九人。

目擊民眾拍攝影片中，清楚可以聽見子彈連發的槍響。事發現場附近剛好有員警巡邏，警方因此快速到場，擊斃槍手。凶嫌犯案動機不明，警方表示，目前尚無跡象顯示槍擊與種族或政治動機有直接相關，但仍將調查仇恨犯罪的可能性。

不到一天之內接連兩起大規模槍擊案，且嫌犯均為20多歲的白人男性。根據警方調查，德州艾爾帕索槍手曾在網絡上發表反移民言論，該案目前已被調查人員定調為國內恐怖主義。俄亥俄州岱頓槍手則曾發表過對殺人有興趣的文章。

民主黨2020年總統參選人、德州艾爾帕索前議員歐洛克（ Beto O'Rourke）直指川普為「白人民族主義者」，說川普對移民的攻擊和「陰謀論」為這種惡意提供了「毒液」，並說川普的言論令人想起納粹德國。

美國總統穿普4日在新澤西州受訪表示，「仇恨在我們國家沒有容身之地，我們會處理這個問題。」但把槍手的行徑歸咎精神疾病，忽視犯案動機，不提限槍法案，也對艾爾帕索槍手的反移民言論也持迴避態度。

民主黨2020年總統競選人、德州艾爾帕索前議員歐洛克（ Beto O'Rourk...
民主黨2020年總統競選人、德州艾爾帕索前議員歐洛克（ Beto O'Rourke）直指川普是問題來源，川普對移民的攻擊和「陰謀論」為這種惡意提供了「毒液」。路透社
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美國俄亥俄州岱頓市（Dayton）在4日凌晨，發生嚴重槍擊案件造成至少9人死亡、...
美國俄亥俄州岱頓市（Dayton）在4日凌晨，發生嚴重槍擊案件造成至少9人死亡、27人受傷。這起槍擊案離造成20人死亡、26人受傷的德州艾爾帕索（El Paso）槍擊案才不到13小時。法新社
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美國總統川普4日表示「仇恨在美國沒有位置。」但無視行凶動機，把兇嫌的行徑歸咎於精...
美國總統川普4日表示「仇恨在美國沒有位置。」但無視行凶動機，把兇嫌的行徑歸咎於精神疾病。法新社
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槍擊川普移民
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