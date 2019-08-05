濫射頻發 美洛杉磯議員歸咎川普

2019-08-05 13:35 世界日報 記者 世界日報 記者 陳開 ／洛杉磯市報導



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

3、4日連續兩起濫射事件，洛杉磯縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）再提控槍議題。洛杉磯市議員華特斯（Maxine Waters），則將濫射歸咎於川普掌權以來，營造的種族對立環境。

洛杉磯縣警局長維拉紐瓦在推特上表示，濫射案近期屢有發生，應該禁止生產與銷售半自動步槍（semi-automatic rifles）與可拆卸彈夾（detachable magazines）。不過他的觀點遭到部分民眾反對，有民眾回覆：「考慮到民眾比警員有更快的反應時間，讓擁有持槍證且受過必要訓練的民眾持槍，能讓社區更安全。」

加州聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）也強調要控槍。她表示，過去七天全美範圍內共發生三起濫射事件，導致32人死亡，其中包括一名六歲男童。2019年的前七個月，全美濫射案超過250起。美國槍枝數量比人口數量還多，在槍枝暴力日益氾濫的今天，越來越多無辜民眾因此殞命。她希望反對槍枝改革法（commonsense gun reform laws）能重新思考，加入到拯救生命的隊伍中。

洛杉磯市議員華特斯則將濫射歸咎於川普掌權以來的社會風氣。她表示，她為川普執政以來引發的仇恨、種族歧視，及白人之上主義崛起感到羞恥。川普要為他的以種族為誘餌（race baiting）的拉選票策略負責。

在艾爾巴索購物中心奪走至少20條人命的槍案嫌犯，據信是上周剛滿21歲的白人克魯修斯(Patrick Crusius)；社群媒體顯示，他是川普總統的粉絲，也認同和支持白人民族主義。