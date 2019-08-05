50年案例研究：槍案存共通點 具傳染性

2019-08-05 14:02 世界日報 編譯組／綜合報導



自7月28日開始，一周內於北加州吉爾洛（Gilroy）、德州和俄亥俄州，共發生三起大規模槍擊血案。 法新社 分享 facebook

自7月28日開始，一周內於北加州吉爾洛（Gilroy）、德州和俄亥俄州，共發生三起大規模槍擊血案，造成30多人死亡，數十傷慘案震驚全美。洛杉磯時報分析自1966年以來大規模槍擊案事件，發現槍手均有包括童年創傷、做案前出現徵兆等共通點。

兩年多以來，洛杉磯時報致力建立追溯至1966年槍擊案數據庫，包含美國歷史上出現在公共場所槍殺四人或以上規模的槍擊案，以及自1999年以來，在學校、工作場所和禮拜場發生的每起槍案。

洛杉磯時報採訪嫌犯家人、槍擊者倖存者、急救人員，並閱讀社交媒體、自殺筆記、醫療紀錄等，希望找到數據防止同類事件發生。研究顯示，這些大規模槍擊案中，槍手間存在著共通點。

首先，絕大多數槍手，都經歷過兒童時期創傷，青少年時期暴力。包括父母親自殺、身體或性虐待、被忽視、遭家暴或嚴重霸凌等。創傷往往是精神健康問題的前兆，包括抑鬱、焦慮、思維障礙或自殺等。

其次，幾乎所有大規模槍案，槍手都會在犯案前幾周或幾個月內出現徵兆。他們會變得經常憤怒與沮喪。特別是職場槍手而言，工作狀態變化，往往是觸發槍擊的因素。

在其他場所槍案的槍手來說，關係被拒絕或失去某種關係，可能觸發作案。許多情況下，他們會通過行為讓人感到明顯變化，包括想自殺，或威脅他人等。

第三，大多數槍手都會研究其他槍手作案手法。特別是在24小時新聞和社交媒體渲染下，大規模槍擊案往往有社會傳染性，就如同上周看到的那樣，一周內出現三起槍案，犯罪者在研究其他犯罪行為後開始模擬，許多人在網上激進尋求其他人支持，認為他們槍擊是合理的。

第四，槍手都有辦法執行作案計畫。一旦某人決定豁出生命，謀殺他人變有了正當性，而此時只有一些手段得以阻擋大規模槍擊，包括是否能拿到作案武器、那個地方得以行兇等。

根據洛時報數據，80%的校園槍擊案中，肇事者從家人處得到槍械，職場槍擊案則傾向使用作案者本身的合法槍枝，其他場合槍案則可能使用非法槍枝等。

至於如何防止未來發生類似案件。首先是需剝奪潛在槍手執行他們的計畫，在可能發生槍案地點中加強安全措施，包括金屬探測器和警力等。此外，加強限制槍枝購買許可、買槍者年齡、被警調查等，縮緊擁槍者。

另外是試圖讓潛在行兇者，更難找到行動的驗證與模擬。通過改變媒體社交上的活動，減少製作和暴力內容，不要閱讀或分享網路上出現的兇手行兇宣言，以遏制大規模槍案蔓延。

此外，社會還須更積極主動處理預警情況。絕大多數大規模槍案行兇者，都會提前洩露計畫，但缺乏明確報告或害怕過度解讀他人此舉。學校、教會、雇主也需多發起心理健康對話，建立識別潛在危機者。