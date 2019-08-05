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華山分屍案一審宣判！陳伯謙性侵殺人棄屍被判死刑

遇上槍擊事應變 「逃跑、躲藏、搏鬥」三項原則

2019-08-05 13:47世界日報 記者陳開／洛杉磯報導

如果在公共場所遇上大規模槍擊事件，民眾該怎麼鎮靜應變、自救救人？

德州邊界城鎮艾爾巴索(El Paso)、俄亥俄州岱頓市（Dayton）分別於3日及4日凌晨發生濫射案，分別造成20死及九死慘劇。洛杉磯縣警局在官網貼出視頻，指導民眾如何應對濫射。維拉紐瓦希望民眾熟悉身處的環境，了解逃生通道的地點，可以作為安全屋的房間，與同事朋友商議好發生濫射的對策，在室內每個房間準備裝有食物、水及藥品的應急包。

美國德州發生奪走20條人命的槍擊案。 美聯社
美國德州發生奪走20條人命的槍擊案。 美聯社
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當濫射發生時，民眾謹遵「逃跑、躲藏、搏鬥」(Run-Hide-Fight)三項原則，按照此順序逐一應變，如果不能逃跑就躲藏，如果實在無法躲藏，才奮力與歹徒博鬥。

洛杉磯縣警局表示，首先要往安全地方逃跑、躲藏，在生命安全受到威脅、迫不得已的情下，再果斷地採用搏鬥反抗策略。與歹徒搏鬥時，可選擇椅子、滅火器及書本等為武器，攻擊性越強越好；搏鬥過程中，千萬不要退後或示弱。 當濫射槍聲停止後，民眾在保持冷靜的同時，切莫第一時間離開「安全房」；而是應該在警員趕到後，再在後者指引下離開。

洛杉磯縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）推文指出，民眾在為死難者祈禱同時，必須小心防範第三起濫射事件發生的可能。

維拉紐瓦表示，兩起濫射案發生後，警局不會無動於衷（numb），將與各機構緊密合作，防止更多槍枝暴力事件發生。他表示，截至4日，暫時沒有情報顯示，洛杉磯縣會發生大規模濫射。不過防範未然，民眾有必要事先了解大規模濫射事件的應對策略。

洛杉磯槍枝
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