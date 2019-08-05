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華山分屍案一審宣判！陳伯謙性侵殺人棄屍被判死刑

「你們不配給」坐輪椅華婦公園如廁 索要廁紙遭拒被罵

2019-08-05 13:34世界日報 記者黃伊奕／紐約報導

布碌崙(布魯克林)一名華人4日在8大道交66街的埃里克森公園(Leif Ericson Park)上廁所期間，因向公園工作人員索要廁紙而發生口角、甚至肢體衝突，對方說：「你們這種人(your type people )太自私，所以不提供衛生紙」；紐約親子互助會負責人黃妮可表示，雖然該工作人員的行為應被譴責，但過去華裔在公園廁所偷廁紙、偷垃圾桶等行為不妥，也應予以重視。

今年65歲的李麗莉(Nelly Li，音譯)是首批在8大道經商的華裔，過去20多年見證了8大道的變遷與繁榮，但4日被公園工作人員種族歧視性地辱罵且企圖攻擊，「來美40多年從沒被如此侮辱地對待過」。

李麗莉因行動不便需要輪椅出行，4日中午進入埃里克森公園的廁所後發現沒有廁紙，剛好在公園工作的一名非洲裔女子進來，她便問對方「是否能夠提供廁紙」；哪知工作人員聽到後竟怒氣沖沖地說：「就是因為你們這種人太自私，總是將廁紙丟在地上，所以你們不配給廁紙。」

李麗莉被這樣不友善的回答嚇到，便說：「哪一類人，你怎麼能這樣說，你這是種族歧視。」之後爭吵越來越激烈，該名工作人員揮舞棍子高喊「我要打死你」，在李麗莉拿出手機準備向在廁所門口等待的丈夫求救時，還被對方打掉手機，直到丈夫聽到求救衝了進來。

李麗莉之後報警、也致電311投訴，她說：「我一個坐在輪椅上的人，都能被這樣對待，相信過去也有不少華裔有過類似遭遇。」

過去在該公園長期義務清潔的紐約親子互助會負責人黃妮可說，該工作人員的行為應該被譴責，但事件更深層的原因是一些華裔過去種下的惡果；她因工作過去常與市公園局負責人打交道，聽過無數次工作人員對一些華裔不良行為的投訴，其中就包括廁紙的使用，「我曾問過為什麼不提供廁紙，對方說有提供，但一些華裔看到廁紙就拿走，每次更換一小時都堅持不了」。

黃妮可說，除了貪小便宜拿廁紙，衛生間地面也總被丟滿用過的廁紙，她曾用中文標示提醒民眾應將廁紙丟在馬桶內，但情況沒有好轉；此外，一些華裔喜歡長期霸占公園椅子用來賭博、亂扔垃圾等行為也都被工作人員不斷投訴過，「我前兩天還看到有華人挖公園內的土打算回家種花，這些不良行為，我們華人應多重視，否則最後受影響的是我們自己」。

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