美國13小時內發生兩重大槍擊案 遭批「川普言論讓人想到納粹」

2019-08-05 13:33 聯合晚報 編譯 聯合晚報 編譯 胡夢瑋 、記者張聲肇／綜合報導



歐洛克表示川普為白人民族主義者。 路透 分享 facebook

美國13小時內發生兩宗重大槍擊案，民主黨總統參選人紛紛怪罪川普總統，說他的言論助長種族分歧和暴力。

好幾位民主黨總統參選人一面強調槍械管制的必要，同時把矛頭指向川普，怪罪他這幾個月不斷發表反對移民及歧視有色人種的言論。

美總統川普偕妻子搭空軍一號返回白宮。 路透 分享 facebook

新澤西州參議員布克認為，悲劇連連和川普破壞美國人民基本善良與格調的仇恨言論「不無關連」，「在仇恨氣氛高漲之際一語不發，光說我沒在鼓動仇恨呀，是不夠的，這時候你如果不主動做些反仇恨的事，直接挑戰它，你就是這些慘案的共犯。」

印第安納州南灣市長布塔朱吉說，要煽動這種情緒的總統面對白人種族恐怖主義，對總統來講是很糗的事，說白了，支持、鼓勵白人種族主義的，就是他！

參議員賀錦麗也怪罪川普的選詞用字造成「不可思議的後果。」「我們美國當今的總統講出來的話，用意多多少少都在鼓吹仇恨、分裂國家。」

家鄉德州艾爾帕索發生槍擊案的前聯邦眾議員歐洛克4日受訪時，被問到對川普看法。

CNN記者傑克·塔柏爾問：「你認為美國總統川普是白人民族主義者嗎？」

歐洛克回答：「是。」

歐洛克進一步表示，他（指川普）連假裝尊重人民相異之處、人人生而平等都沒有。川普的意思是，有些人生下來就有缺陷、是危險的，這讓人聯想到在納粹德國（the Third Reich）也許會聽到這樣的話，這不是人民在美國預期聽到的話。

川普之前也表示非洲國家為「屎爛國家」（shithole countries），並希望有更多移民來自北歐國家，亦即現今全球「最白」的地方。

「他是一個公開承認種族歧視的人，並且鼓勵種族歧視的存在。」

歐洛克也被問到，對於美國德州及俄州發生的兩起血腥槍擊案，川普是否有責任。

歐洛克說，過去三年來仇恨犯罪不斷在攀升。我們有一個稱墨西哥人為「強暴犯」、「罪犯」的總統，但其實墨西哥移民犯罪率遠低於那些生於美國的墨裔美國人。

川普之前企圖禁止穆斯林進入美國，日前也公開抨擊四位民主黨的少數族裔女議員，要她們回到糟糕腐敗的母國。隨後，川普支持者在造勢場合喊出「把她送回去」的口號。

歐洛克說：「他這樣做企圖讓人民害怕他們。」

「他不但有種族歧視主義而且還煽動美國人民。這不只是違背人民感受，根本上改變了美國本質並且領導這個國家走向暴力。」