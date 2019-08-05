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親上火線 林鄭月娥：玉石俱焚做法令香港上不歸路

彭博：港股連9天下跌 97回歸以來最長跌勢

2019-08-05 11:29聯合報 記者馮克芸╱即時報導

彭博報導，香港今天（5日）大罷工，港股在示威不斷影響投資人心理之際迅速轉弱，MSCI香港指數出現連續第9天下跌，跌幅2.5%，成為 1997年回歸以來最長跌勢，地產、零售及賭場股皆出現賣壓，人民幣貶勢也無助益，因為多數香港公司是以人民幣計價。

香港企業信心原已因美中貿易戰而薄弱，現在因持續示威抑制支出且嚇跑觀光客而面臨新挑戰。上季香港經濟成長料將較之前三個月趨緩，六月份零售銷售較去年同期減少6.7%，IHS Markit採購經理人指數跌到2009年以來最低點。

港幣今日貶0 .07%，成為1美元兌7.8321港幣，這是6月19日以來的新低。

美國總統川普上周威脅對中國大陸產品課徵新關稅，很可能讓香港前景更糟，在那之前，特首林鄭月娥已說，今年香港經濟「沒有樂觀的餘地」。

滙盈資產管理有限公司（VC Asset Management Limited ）駐香港董事總經理謝明光說，港股短期前景視恆生指數是否維持在6月低點約26762點之上而定。恆指今早跌幅最高約2.2%，來到26328點。

謝明光表示，如果港股今天收盤還低於26328點，他認為包括該公司在內的許多投資人將會賣出，「那是最後一根稻草。如果那個程度未獲支撐，我認為恆指會繼續跌、大跌。我看不到底部。」

香港5日大罷工，圖為示威者坐在港鐵炮台山站月台。美聯社
香港5日大罷工，圖為示威者坐在港鐵炮台山站月台。美聯社
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