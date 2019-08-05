美俄州24歲槍手曾說對殺人有興趣 親妹也難逃死劫

2019-08-05 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國俄亥俄州岱頓市4日凌晨發生槍擊案，造成至少九人死亡、27人受傷，但警方反應迅速，槍手開火後不到一分鐘就被警方擊斃。拜茲的犯案動機仍有待釐清，但警方發現，拜茲曾發表過對殺人有興趣的文章。

英國每日郵報報導，警方證實槍手為24歲的白人男子拜茲（Connor Betts），犯案當時身穿防彈背心行凶，手持.223口徑的步槍，並隨身攜帶備用的高容量彈匣，30秒內便殺害九人。

警方稱，拜茲的親妹妹、22歲梅根．拜茲（Megan Betts）及妹妹男友也被發現陳屍在附近車輛中。據悉，在槍擊案之前，拜茲開車載著妹妹和其男友到該地區，目前不清楚拜茲開火前，車內到底發生什麼事。

警方目前仍在調查拜茲的行凶動機，雖然他射殺的九名死者中有六名非裔，但警方表示，目前沒有任何跡象表明這起槍擊事件與種族或政治動機有直接相關，但仍將調查仇恨犯罪的可能性。

然而，警方確實找到了拜茲曾發表過對殺人有興趣的文章。

根據拜茲的Linkedin頁面，拜茲2017年至2019年在Sinclair社區大學就讀心理系，並在森特維爾的速食連鎖店Chipotle工作。