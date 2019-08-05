親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

利奇馬颱風恐成「中度颱風」侵台 一張圖看各國預測路徑

放火燒屋為見兒一面 靈異台劇裡的生死遺憾

美俄州24歲槍手曾說對殺人有興趣 親妹也難逃死劫

2019-08-05 09:02聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國俄亥俄州岱頓市4日凌晨發生槍擊案，造成至少九人死亡、27人受傷，但警方反應迅速，槍手開火後不到一分鐘就被警方擊斃。拜茲的犯案動機仍有待釐清，但警方發現，拜茲曾發表過對殺人有興趣的文章。

英國每日郵報報導，警方證實槍手為24歲的白人男子拜茲（Connor Betts），犯案當時身穿防彈背心行凶，手持.223口徑的步槍，並隨身攜帶備用的高容量彈匣，30秒內便殺害九人。

警方稱，拜茲的親妹妹、22歲梅根．拜茲（Megan Betts）及妹妹男友也被發現陳屍在附近車輛中。據悉，在槍擊案之前，拜茲開車載著妹妹和其男友到該地區，目前不清楚拜茲開火前，車內到底發生什麼事。

警方目前仍在調查拜茲的行凶動機，雖然他射殺的九名死者中有六名非裔，但警方表示，目前沒有任何跡象表明這起槍擊事件與種族或政治動機有直接相關，但仍將調查仇恨犯罪的可能性。

然而，警方確實找到了拜茲曾發表過對殺人有興趣的文章。

根據拜茲的Linkedin頁面，拜茲2017年至2019年在Sinclair社區大學就讀心理系，並在森特維爾的速食連鎖店Chipotle工作。

拜茲妹妹梅根則在萊特州立大學就讀生物科學系。從兄妹兩人的合照來看，兩人臉上掛著大大笑容，一同看向鏡頭，感情似乎很不錯。

梅根．拜茲（左）在臉書上貼有2017年跟哥哥拜茲（槍手）的合照。圖／取自Mega...
梅根．拜茲（左）在臉書上貼有2017年跟哥哥拜茲（槍手）的合照。圖／取自Megan Betts臉書
分享
俄州岱頓市4日發生槍擊案，24歲槍手拜茲遭當場擊斃。圖／取自Connor Bet...
俄州岱頓市4日發生槍擊案，24歲槍手拜茲遭當場擊斃。圖／取自Connor Betts臉書
分享

槍擊殺人
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

24小時2起嚴重槍擊案 川普令降半旗致哀

2019-08-05 06:26

美德州俄州槍響 賣場酒吧29死

2019-08-05 00:07

德州血案犯嫌被控犯下蓄意謀殺 檢將求處死刑

2019-08-05 09:57

美國2起槍擊案釀29死 川普歸咎於精神疾病

2019-08-05 08:34

歐巴馬才是「遣返總司令」 川普還差一截

2019-08-05 04:59

美俄亥俄州槍擊案 警方確認凶嫌是24歲白人男性

2019-08-05 04:43

白人至上主義 成美仇恨犯罪之源

2019-08-05 00:07

美一天兩起槍擊案 至少30死

2019-08-04 23:44

影／天上掉三寶？小飛機迫降大馬路 汽車駕駛嚇傻

2019-08-04 17:50

美國俄亥俄州槍擊案 增為9死16傷

2019-08-04 16:46

德州濫射案／21歲兇嫌是川粉 認同白人主義

2019-08-04 16:19

仇恨犯罪興起！濫射案頻傳 多涉白人至上主義

2019-08-04 16:19

民主黨參選人痛罵濫射冷血成常態 川普應負責

2019-08-04 16:19

沃爾瑪如煉獄！黑衣男見人開槍 民眾哭逃、小娃一身血

2019-08-04 16:11

影／無差別掃射！德州賣場遭血洗 驚恐畫面曝光

2019-08-04 14:57

不平靜！繼德州後俄亥俄州也發生槍擊案 媒體稱至少7死

2019-08-04 14:55

比基尼小熱褲馬甲線！辣妹的興趣竟然是抓這個

2019-08-04 14:37

英雄！美國大兵拔槍勇護一群孩童 逃過沃爾瑪槍案死劫

2019-08-04 13:54

舊金山機場8月20日起禁售瓶裝水 目標零垃圾

2019-08-04 13:10

民主黨參選人歐洛克沉痛 「濫射成為冷血常態」

2019-08-04 12:59

美德州賣場槍擊案20死 21歲「川粉」槍手被捕

2019-08-04 12:53

德州賣場遭血洗 美國近年重大槍擊案件整理

2019-08-04 11:18

紐約划槳老手參加水上瑜伽 為救人溺死

2019-08-04 10:54

德州賣場槍擊 現場目擊者：數百人躲進鐵貨櫃

2019-08-04 10:25

德州Walmart大屠殺：無差別掃射20死，涉「種族仇恨攻擊」

2019-08-04 10:00

德州賣場槍擊案 川普推文表達慰問

2019-08-04 09:57

美21歲男仇恨犯罪 持步槍沿商品架一排排掃射

2019-08-04 09:23

德州21歲槍手是「川粉」 犯案宣言：西語裔入侵德州

2019-08-04 08:54

德州賣場槍擊案 當局稱已造成20死26傷

2019-08-04 08:52

德州西部沃爾瑪大規模槍擊逾15死 被捕犯嫌年僅21歲

2019-08-04 07:27

至少20死26傷！美德州購物中心槍擊案 1槍手被捕

2019-08-04 07:07

白人至上主義 成暴力溫床

2019-08-04 12:53
看更多

熱門文章

英雄！美國大兵拔槍勇護一群孩童 逃過沃爾瑪槍案死劫

2019-08-04 13:54

終於成功了！法發明家乘飛行滑板 橫越英吉利海峽

2019-08-04 15:34

硬漢玻璃心！巨石強森台上激戰台下宮鬥 互毆還有評分表

2019-08-04 11:00

被南韓踢出白名單 日本：可買台灣的半導體

2019-08-04 17:23

美國俄亥俄州槍擊案 增為9死16傷

2019-08-04 16:46

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-08-05 07:01

德州賣場槍擊 現場目擊者：數百人躲進鐵貨櫃

2019-08-04 10:25

影／無差別掃射！德州賣場遭血洗 驚恐畫面曝光

2019-08-04 14:57

越南鮮肉網紅摟女伴曬合照粉絲心碎 真相：她是我媽

2019-08-04 15:32

爺爺曾是解放軍 五角大廈解除中國籍士兵軍籍

2019-08-04 12:56

股神這波操盤 投資人扼腕

2019-08-04 23:18

日本福島發生6.2地震 目前未傳傷亡無海嘯威脅

2019-08-04 19:21

不平靜！繼德州後俄亥俄州也發生槍擊案 媒體稱至少7死

2019-08-04 14:55

川普揮大棒 貿易戰火再起中國哪個省份最傷？

2019-08-04 11:53

新婚才3個月 泰王封情婦當貴妃

2019-08-04 14:11

赤柬二把手農謝過世 享壽93歲

2019-08-04 22:02

美德州賣場槍擊案20死 21歲「川粉」槍手被捕

2019-08-04 12:53

女性可安渡更年期 英國劃時代手術30分鐘搞定

2019-08-04 20:52

因應日本「白名單」除名 韓本周公布對策展開反擊

2019-08-04 18:05

英六歲男童被從倫敦泰特美術館10樓往下丟 狀況危急

2019-08-05 08:24

美俄亥俄州槍擊案 警方確認凶嫌是24歲白人男性

2019-08-05 04:43

德州賣場遭血洗 美國近年重大槍擊案件整理

2019-08-04 11:18

波灣又出事 伊朗再扣一艘外籍油輪

2019-08-04 17:27

日媒：川普告訴安倍 將繼續忍受北韓試射短程彈道飛彈

2019-08-04 21:42

美德州俄州槍響 賣場酒吧29死

2019-08-05 00:07

歐巴馬才是「遣返總司令」 川普還差一截

2019-08-05 04:59

美俄州24歲槍手曾說對殺人有興趣 親妹也難逃死劫

2019-08-05 09:02

比基尼小熱褲馬甲線！辣妹的興趣竟然是抓這個

2019-08-04 14:37

沃爾瑪如煉獄！黑衣男見人開槍 民眾哭逃、小娃一身血

2019-08-04 16:11

24小時2起嚴重槍擊案 川普令降半旗致哀

2019-08-05 06:26

美新一輪加稅 衝擊人民幣、油價

2019-08-05 00:05

升級關稅戰？美銀：布蘭特原油每桶恐再跌30元

2019-08-04 15:01

「我完全戰勝癌症」 敘利亞第一夫人短髮露面

2019-08-04 23:54

川普時間快過北戴河 習近平面臨3難題

2019-08-04 17:23

關稅戰 衝擊全球年終旺季訂單

2019-08-04 23:22

稀土戰反制美國 中國學者不認同

2019-08-04 15:03

無懼難「關」 央視五連發嗆美

2019-08-04 17:04

影／天上掉三寶？小飛機迫降大馬路 汽車駕駛嚇傻

2019-08-04 17:50

美中GDP 兩敗俱傷

2019-08-04 23:32

川普談關稅：中國付美數百億 美消費者沒多花錢

2019-08-04 14:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top