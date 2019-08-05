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24小時2起嚴重槍擊案 川普令降半旗致哀

2019-08-05 06:26世界日報 中新社╱華盛頓8月4日電

槍擊案連發，川普總統下令降半旗致哀。 美聯社
槍擊案連發，川普總統下令降半旗致哀。 美聯社
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在24小時內接連發生兩起嚴重槍擊案，美國總統川普4日下令全美降半旗致哀5天。

從3日上午至4日淩晨，美國德州和俄亥俄州接連發生大規模槍擊案，共造成29人遇難（不包括槍手），逾40人受傷。

白宮當天發表總統公告，向兩起槍擊案遇難者家屬表示哀悼，並譴責槍手「可恨和懦弱的行為」。在德州艾爾巴索槍擊案後，川普曾在社交媒體上表示，這不僅是一場悲劇，也是一種懦弱的行為。「沒有任何理由或藉口可以證明殺害無辜是正當的。」

南北兩座城市，兩起槍擊案，29人遇難，美國媒體4日紛紛用「前所未有」、「黯淡的里程碑」形容過去的24小時。

《今日美國》報道稱，在2019年過去的216天內，美國共發生251起大規模槍擊事件。這意味著，平均每天美國都會發生不止一起槍擊案。

這兩起槍擊案的嫌犯均為20多歲的白人男性。根據警方調查，德州艾爾巴索槍擊案槍手曾在網絡上發表反移民言論。該案目前已被調查人員定性為國內恐怖主義

「美國面臨槍支暴力的威脅不亞于外國恐怖主義」，美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊的警告再次被媒體廣泛報道。他此前曾在國會聽證會上表示，美國種族主義、反猶太主義等引發的暴力襲擊風險，幾乎與外國恐怖主義的威脅相當。

而川普近期態度強硬持續對少數族裔議員的抨擊言論，也被批激化了美國內的種族主義情緒。民主黨2020總統競選人歐洛克、布塔朱吉等人紛紛對川普的言論提出強烈批評。

德州前聯邦眾議員歐洛克在接受媒體採訪時說，發生在他家鄉艾爾巴索的槍擊案顯示了白人種族主義者對移民的憤怒和仇恨。歐洛克認為，川普對移民的攻擊和「陰謀論」為這種惡意提供了「毒液」，並要求川普在總統任內放棄這種觀點。

除了占據媒體頭條的上述兩起慘案，美國芝加哥市一處公園4日淩晨也響起槍聲。據當地警方稱，案件造成9人受傷，其中1人傷勢嚴重。

槍擊川普移民恐怖主義芝加哥
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