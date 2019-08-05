歐巴馬才是「遣返總司令」 川普還差一截

2019-08-05 04:59 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合3日電



若依就任時間拆分，川普總統上任兩年遣返的無證客人數少於歐巴馬前總統。圖為移民局人員逮捕一名無證客。(美聯社) 分享 facebook

經過多個月來對川普移民政策的激辯後，川普前任歐巴馬的驅逐無證移民政策及數字，也成為2020年民主黨總統提名戰的焦點。

在這個星期民主黨提名人的辯論中，大部分角逐者針對前副總統白登，迫使他無法迴避驅無證移民的問題，讓人們開始關注到歐巴馬在八年任期內，驅逐了近300萬名無證移民；如果按上任時間拆分，歐巴馬驅逐的人數比川普還要多。

數字顯示，歐巴馬在2012年共驅逐40萬9849人，而川普在2018年，驅逐了25萬6085人。

其中一個原因是歐巴馬在第一個任期內，允許聯邦移民和海關執法局(ICE)擴大小布希時代的「安全社區」( Secure Communities) 計畫。該計畫利用鮮為人知的信息共享要求，收集全國地方監獄受拘押人士的的指紋，當確定為非法移民時即驅逐出境。

許多專家認為這是創下被逐人數高紀錄的原因之一，但計畫遭到強烈抵制，也遇到許多障礙。

這個「安全社區」計畫，使歐巴馬贏得「遣返總司令」( deporter in chief)的稱號，但卻成為孕育扺抗力量的溫床，並由於以州立法的形式，導致激進主義的產生。

由於被逐人數大增，使不少人指責該計畫旨在清除無證移民，不管他們只是犯了輕徵違法行為，例如交通違例等，也要被掃地出門。不少地方司法管轄區試圖退出計畫，並提出多起訴訟，並質疑它的合法性，率先提出反對的是加州。

到了2014年，歐巴馬政府完全放棄了安全社區，取而代之的是優先執法計畫（Priority Enforcement Program，PEP），目的是將ICE的資源，僅用於最嚴重的刑事案件及那些被認為對國家安全構成威脅的人。

川普2017年上台後，承諾會繼續「安全社區」計畫加強清除驅逐無證移民工作在，但由於宗教團體、社區及社區活動人士扺制ICE，問題變得更複雜，這亦是川普驅逐無證移民的數字遠低於歐巴馬的原因。