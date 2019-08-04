親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美國俄亥俄州發生槍擊案 造成至少9死16傷

走總統路？馬英九、蔡英文都拜會過「他」 柯文哲今也來

民主黨參選人痛罵濫射冷血成常態 川普應負責

2019-08-04 16:19世界日報 編譯郭宣含／綜合3日電

多位民主黨總統參選人3日對德州艾爾巴索(El Paso)槍擊案表達關切，並怒指濫...
多位民主黨總統參選人3日對德州艾爾巴索(El Paso)槍擊案表達關切，並怒指濫射案正逐漸變成全國冷血常態，呼籲國會一定要採取行動；家鄉位於艾爾巴索的歐洛克(Beto O`Rourke)談到該事件時語氣顫抖，並中斷競選活動返回家鄉。 美聯社
分享
多位民主黨總統參選人3日對德州艾爾巴索(El Paso)槍擊案表達關切，並怒指濫射案正逐漸變成全國冷血常態，呼籲國會一定要採取行動；家鄉位於艾爾巴索的歐洛克(Beto O`Rourke)談到該事件時語氣顫抖，並中斷競選活動返回家鄉。

德州邊界艾爾巴索商場遭槍手濫射後，多位民主黨參選人3日譴責全美槍枝協會(NRA)與其國會盟友。

此次槍擊案對前德州聯邦眾議員歐洛克更具個人意義，他身為艾爾巴索居民，曾擔任該市的國會代表長達六年；歐洛克聽聞消息後，停止競選活動並飛回艾爾巴索陪伴家人，並表達對家鄉的支持。

歐洛克稍早似乎語氣顫抖，他表示已聽取槍擊案的初步報導並哽咽表示：「我極度哀痛，想到就覺得難受。」他表示，美國可能需要直接採取行動，有時需要公民不服從才能帶來真正改變。

歐洛克指出：「我相信這個國家，我相信最終我們可以完成這件事，但得靠民眾行動促成此事。」

前副總統白登(Joe Biden)表示已致電歐洛克，白登告訴記者：「該適可而止了。」他認為槍擊案是一種病態，超越民眾能容任的一切事情，並強調要打擊NRA與槍枝製造業者。

聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)表示：「不只今天，本周已發生多起槍擊案，拉斯維加斯也發生過槍擊案，有個瘋子殺了50幾個人。」

桑德斯表示，全球都在看美國並懷疑美國的心理健康狀況，每過一段時間美國就會出現恐怖槍擊案；他譴責參院共和黨領導更想取悅NRA，而非聆聽廣大國民的心聲，並直指川普總統該為支持槍枝安全法負責。

明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)表示，她不敢相信NRA長期阻止合理法案，該法原可避免更多人槍擊案與死傷。

印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)和麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)皆譴責槍擊案，並呼籲美國採取行動避免槍枝暴力蔓延。

槍擊槍枝桑德斯
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

美國俄亥俄州槍擊案 增為9死16傷

2019-08-04 16:46

影／無差別掃射！德州賣場遭血洗 驚恐畫面曝光

2019-08-04 14:57

沃爾瑪如煉獄！黑衣男見人開槍 民眾哭逃、小娃一身血

2019-08-04 16:11

不平靜！繼德州後俄亥俄州也發生槍擊案 媒體稱至少7死

2019-08-04 14:55

比基尼小熱褲馬甲線！辣妹的興趣竟然是抓這個

2019-08-04 14:37

德州濫射案／21歲兇嫌是川粉 認同白人主義

2019-08-04 16:19

仇恨犯罪興起！濫射案頻傳 多涉白人至上主義

2019-08-04 16:19

英雄！美國大兵拔槍勇護一群孩童 逃過沃爾瑪槍案死劫

2019-08-04 13:54

舊金山機場8月20日起禁售瓶裝水 目標零垃圾

2019-08-04 13:10

民主黨參選人歐洛克沉痛 「濫射成為冷血常態」

2019-08-04 12:59

白人至上主義 成暴力溫床

2019-08-04 12:53

美德州賣場槍擊案20死 21歲「川粉」槍手被捕

2019-08-04 12:53

德州賣場遭血洗 美國近年重大槍擊案件整理

2019-08-04 11:18

紐約划槳老手參加水上瑜伽 為救人溺死

2019-08-04 10:54

德州賣場槍擊 現場目擊者：數百人躲進鐵貨櫃

2019-08-04 10:25

德州Walmart大屠殺：無差別掃射20死，涉「種族仇恨攻擊」

2019-08-04 10:00

德州賣場槍擊案 川普推文表達慰問

2019-08-04 09:57

美21歲男仇恨犯罪 持步槍沿商品架一排排掃射

2019-08-04 09:23

德州21歲槍手是「川粉」 犯案宣言：西語裔入侵德州

2019-08-04 08:54

德州賣場槍擊案 當局稱已造成20死26傷

2019-08-04 08:52

德州西部沃爾瑪大規模槍擊逾15死 被捕犯嫌年僅21歲

2019-08-04 07:27

至少20死26傷！美德州購物中心槍擊案 1槍手被捕

2019-08-04 07:07

德州西部大城購物中心大規模槍擊 多人喪命、1槍手被捕

2019-08-04 03:38

美國債將增加數兆美元 川普競選承諾跳票

2019-08-03 22:27

變電所失火 爾灣2萬戶停電

2019-08-03 14:54

川普： 加州左傾政策讓美國蒙羞

2019-08-03 14:31

最新研究：水費逐年猛漲 2022年美36％家庭負擔不起

2019-08-03 14:28

議員補選吞敗 英相強生國會優勢剩1席

2019-08-03 14:26
看更多

熱門文章

正宮入門僅3個月...泰皇破87年一夫一妻制「納小三護士當貴妃」

2019-08-03 21:03

川普對中國再次加徵關稅 反倒幫了習近平的忙?

2019-08-03 22:42

為什麼像基努李維這種男人 正扼殺一個產業？

2019-08-03 18:17

英雄！美國大兵拔槍勇護一群孩童 逃過沃爾瑪槍案死劫

2019-08-04 13:54

德州21歲槍手是「川粉」 犯案宣言：西語裔入侵德州

2019-08-04 08:54

德州西部大城購物中心大規模槍擊 多人喪命、1槍手被捕

2019-08-04 03:38

至少20死26傷！美德州購物中心槍擊案 1槍手被捕

2019-08-04 07:07

聯合國警告：新一波恐攻 年底前爆發

2019-08-03 21:03

川普又嗆聲中國 「只要我想 關稅可以很高」

2019-08-04 00:32

美21歲男仇恨犯罪 持步槍沿商品架一排排掃射

2019-08-04 09:23

德州西部沃爾瑪大規模槍擊逾15死 被捕犯嫌年僅21歲

2019-08-04 07:27

德州賣場槍擊 現場目擊者：數百人躲進鐵貨櫃

2019-08-04 10:25

美股創去年12月來最重跌幅 投資人因貿易戰不敢抱股度周末

2019-08-03 17:53

硬漢玻璃心！巨石強森台上激戰台下宮鬥 互毆還有評分表

2019-08-04 11:00

終於成功了！法發明家乘飛行滑板 橫越英吉利海峽

2019-08-04 15:34

美國債將增加數兆美元 川普競選承諾跳票

2019-08-03 22:27

不平靜！繼德州後俄亥俄州也發生槍擊案 媒體稱至少7死

2019-08-04 14:55

爺爺曾是解放軍 五角大廈解除中國籍士兵軍籍

2019-08-04 12:56

川普：中國相關議題進展很好 美消費者沒因關稅多花錢

2019-08-03 22:27

影／無差別掃射！德州賣場遭血洗 驚恐畫面曝光

2019-08-04 14:57

「沒作為可加稅」川普再嗆陸 貿戰加劇

2019-08-04 00:50

德州賣場遭血洗 美國近年重大槍擊案件整理

2019-08-04 11:18

越南鮮肉網紅摟女伴曬合照粉絲心碎 真相：她是我媽

2019-08-04 15:32

比基尼小熱褲馬甲線！辣妹的興趣竟然是抓這個

2019-08-04 14:37

美國俄亥俄州槍擊案 增為9死16傷

2019-08-04 16:46

美德州賣場槍擊案20死 21歲「川粉」槍手被捕

2019-08-04 12:53

聯合國警告：新一波恐攻 年底前可能爆發

2019-08-04 00:56

美嗆在亞洲部署中程飛彈 「北京沒啥好訝異的」

2019-08-04 01:19

美股慘烈 美債、黃金搶手

2019-08-04 00:21

新婚才3個月 泰王封情婦當貴妃

2019-08-04 14:11

股神好神 波克夏上季大賺

2019-08-03 23:13

德州賣場槍擊案 當局稱已造成20死26傷

2019-08-04 08:52

阿姆斯特丹運河同志遊行登場 逾50萬人共襄盛舉

2019-08-03 23:11

美銀看關稅戰 油價恐跌30美元

2019-08-03 23:13

星期人物／英首相的「小水獺」 時尚新指標

2019-08-04 01:05

莫斯科再爆示威 逾381人被捕

2019-08-03 22:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top