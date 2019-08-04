民主黨參選人痛罵濫射冷血成常態 川普應負責

2019-08-04 16:19 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合3日電



多位民主黨總統參選人3日對德州艾爾巴索(El Paso)槍擊案表達關切，並怒指濫射案正逐漸變成全國冷血常態，呼籲國會一定要採取行動；家鄉位於艾爾巴索的歐洛克(Beto O`Rourke)談到該事件時語氣顫抖，並中斷競選活動返回家鄉。 美聯社 分享 facebook 多位民主黨總統參選人3日對德州艾爾巴索(El Paso)槍擊案表達關切，並怒指濫射案正逐漸變成全國冷血常態，呼籲國會一定要採取行動；家鄉位於艾爾巴索的歐洛克(Beto O`Rourke)談到該事件時語氣顫抖，並中斷競選活動返回家鄉。

德州邊界艾爾巴索商場遭槍手濫射後，多位民主黨參選人3日譴責全美槍枝協會(NRA)與其國會盟友。

此次槍擊案對前德州聯邦眾議員歐洛克更具個人意義，他身為艾爾巴索居民，曾擔任該市的國會代表長達六年；歐洛克聽聞消息後，停止競選活動並飛回艾爾巴索陪伴家人，並表達對家鄉的支持。

歐洛克稍早似乎語氣顫抖，他表示已聽取槍擊案的初步報導並哽咽表示：「我極度哀痛，想到就覺得難受。」他表示，美國可能需要直接採取行動，有時需要公民不服從才能帶來真正改變。

歐洛克指出：「我相信這個國家，我相信最終我們可以完成這件事，但得靠民眾行動促成此事。」

前副總統白登(Joe Biden)表示已致電歐洛克，白登告訴記者：「該適可而止了。」他認為槍擊案是一種病態，超越民眾能容任的一切事情，並強調要打擊NRA與槍枝製造業者。

聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)表示：「不只今天，本周已發生多起槍擊案，拉斯維加斯也發生過槍擊案，有個瘋子殺了50幾個人。」

桑德斯表示，全球都在看美國並懷疑美國的心理健康狀況，每過一段時間美國就會出現恐怖槍擊案；他譴責參院共和黨領導更想取悅NRA，而非聆聽廣大國民的心聲，並直指川普總統該為支持槍枝安全法負責。

明尼蘇達州聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)表示，她不敢相信NRA長期阻止合理法案，該法原可避免更多人槍擊案與死傷。

印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)和麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)皆譴責槍擊案，並呼籲美國採取行動避免槍枝暴力蔓延。