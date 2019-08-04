仇恨犯罪興起！濫射案頻傳 多涉白人至上主義

2019-08-04 16:19 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合3日電



聯邦與地方當局最近陸續指出，國內恐怖主義與白人至上主義漸長，值得擔憂；而艾爾巴索濫射案的兇嫌據稱也認同白人主義，更加深執法單位的憂心。 美聯社 分享 facebook 聯邦與地方當局最近陸續指出，國內恐怖主義與白人至上主義漸長，值得擔憂；而艾爾巴索濫射案的兇嫌據稱也認同白人主義，更加深執法單位的憂心。

聯邦調查局指出，該局調查國內的恐怖主義案件中，多數案件動機涉及白人至上主義；以加州大蒜節28日發生槍擊案後，調查人員發現遭擊斃的19歲槍手家中有極端主義的資料，他也曾在Instagram貼文呼籲廣泛閱讀白人至上主義的小說。

雖然當局尚未確定兇手動機，但他的貼文引人臆測此次槍擊案是因種族主義意識型態而起，若真如此，此案便屬於國內日益頻繁的威脅類型：白人至上主義暴力。

FBI局長雷伊(Christopher A. Wray)7月告訴參院司法委員會，該局調查的絕大多數國內恐怖主義案件，動機都是白人至上主義；他強調FBI積極調查國內恐怖主義與仇恨犯罪；但雷伊也指出：「我們調查著重暴力，FBI不調查意識型態。」

近年連續發生多起大規模致命槍擊案，促此國會評估國內恐怖主義威脅調查團隊的資源分配。

FBI助理反恐主任麥加里堤(Michael McGarrity)5月在國會聽證會作證時表示，FBI正調查約850件國內恐怖主義案件。

加州聖伯納丁諾仇恨與極端主義研究中心主任萊文(Brian Levin)表示，政治分化與極右派民族主義崛起帶動全球仇恨犯罪；他說：「我們正見證傳統仇恨犯罪與政治暴力的結合。」

就國內而言，費爾茲(James Alex Fields)在2017年8月12日開車衝撞維吉尼亞州夏洛茲維爾(Charlottesville)反白人民族主義遊行的民眾，造成一死和數十人受傷。

2018年10月24日槍手布許(Gregory Bush)先試圖闖進肯塔基州傑佛遜鎮一間以非裔為主的教堂不成，之後在克羅格超市(Kroger)殺害兩名非裔民眾；槍手經過一名持槍白人時還說：「白人不射白人。」他後來被控仇恨犯罪。

全球也有許多白人主義至上暴力事件，包括加拿大魁北克伊斯蘭文化中心2017年1月遭槍手開火，造成6死19傷；同年6月一名男子開車衝撞倫敦清真寺外的穆斯林群眾；以及今年3月紐西蘭兩處清真寺遭一名民族主義者濫射，造成51死與數十人受傷。