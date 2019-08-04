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德州濫射案／21歲兇嫌是川粉 認同白人主義

2019-08-04 16:19世界日報 記者胡玉立／綜合報導

在艾爾巴索購物中心奪走至少20條人命的槍案嫌犯，據信是上周剛滿21歲的白人克魯修...
在艾爾巴索購物中心奪走至少20條人命的槍案嫌犯，據信是上周剛滿21歲的白人克魯修斯(Patrick Crusius)；社群媒體活動顯示，他是川普總統的粉絲，也認同和支持白人民族主義。 歐新社
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在艾爾巴索購物中心奪走至少20條人命的槍案嫌犯，據信是上周剛滿21歲的白人克魯修斯(Patrick Crusius)；社群媒體活動顯示，他是川普總統的粉絲，也認同和支持白人民族主義。

警方至截稿時為止尚未正式公布嫌犯身分，只證實是21歲白人男子，住在距離達拉斯市以北約30哩的艾倫(Allen) ；艾倫距艾爾巴索約九小時車程。

媒體記者史特曼(Scott Stedman)在推特上發文指出，槍手宣言已在人稱「擁有互聯網上最尖刻的內容」的美國討論版8Chan上流傳。史特曼已將此事告知聯邦調查局，FBI正認真以對。

網路媒體Heavy.com指稱，這項宣言尚未被警方證實是嫌犯所發，但宣言內容負面提及西語裔移民進入美國，在批評美國兩大政黨之際，作者仍強調支持共和黨的一些移民政策，並提及紐西蘭基督城清真寺屠殺案嫌犯、澳洲男子塔倫(Brenton Tarrant)。

這項宣言似乎是在槍擊案發生之前發布，內容包括了符合艾爾巴索槍擊案的細節。

媒體報導，屬於克魯修斯的幾個社群媒體帳戶包括LinkedIn、臉書等，都在攻擊發動前後幾個小時遭到清除。

克魯修斯2015年曾於商業社群網站LinkedIn寫道：「我得過且過，不想做更多事。在總的來說都很爛的地方工作，但我想軟體開發職業適合我，我每天花8個小時在電腦上，我猜應該算是科技經驗。幾乎可以看到自己的職業生涯是什麼。隨波逐流。」

LinkedIn頁面提到，克魯修斯上過位於艾倫市附近的普萊諾高中(Plano High School)；公開紀錄顯示他最後一個地址是德州艾倫；根據紀錄，克魯修斯似乎與父母同住。

在描寫高中生活時，克魯修斯說他沒有參加課外活動，因為「缺乏自由」。他已被刪除的臉書頁面只有一張個人資料相片和三個朋友，其中一個是他的雙胞胎妹妹，沒有任何其他帖文。

根據紀錄，克魯修斯除一個雙胞胎妹妹外，還有一個哥哥。克魯修斯的家人沒有評論槍擊事件。

在艾爾巴索購物中心奪走至少20條人命的槍案嫌犯，據信是上周剛滿21歲的白人克魯修...
在艾爾巴索購物中心奪走至少20條人命的槍案嫌犯，據信是上周剛滿21歲的白人克魯修斯(Patrick Crusius)；社群媒體活動顯示，他是川普總統的粉絲，也認同和支持白人民族主義。 美聯社
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[重傳]槍手來自達拉斯地區 上周才滿21歲 是川粉 反對族裔融合 美聯社
[重傳]槍手來自達拉斯地區 上周才滿21歲 是川粉 反對族裔融合 美聯社
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