親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美國俄亥俄州發生槍擊案 造成至少9死16傷

走總統路？馬英九、蔡英文都拜會過「他」 柯文哲今也來

沃爾瑪如煉獄！黑衣男見人開槍 民眾哭逃、小娃一身血

2019-08-04 16:11世界日報 編譯黃秀媛／綜合3日電

大批執法人員在沃爾瑪附近搜索，找尋是否有其他共犯。 法新社
大批執法人員在沃爾瑪附近搜索，找尋是否有其他共犯。 法新社
分享
德州艾爾巴索3日發生槍擊血案，死傷者大多是在天景商場附近的沃爾瑪商店中槍；由於正趕上開學前的採購旺季，當時店裡擠了多達3000人；槍聲響起後，現場一片哭叫聲。

事發後沃爾瑪停車場部分封鎖，車子停在封鎖區的人無奈的守在附近等待拿車；其中一個婦女說，她帶著兩個孩子在沃爾瑪女裝部聽到槍聲，還以為有人在施工，接著卻看到四名黑衣男子一起行動，還一邊亂開槍。警察已證實只有一名男子開槍。

她說，19歲的女兒和16歲的兒子立即就地臥倒，然後從緊急逃生門跑出去。他們一家三口都沒有受傷。

據悉兇手從沃爾瑪停車場一路開槍進入店裡，造成血腥場面，使民眾驚叫奔逃。

錄影顯示停車場散布著幾具屍體，有幾個人倒在店門口旁邊正在做慈善募款的桌子旁；其他影片顯示槍聲大作，民眾爭先恐後逃出商店。

保全系統也拍攝到兇手穿著工裝褲和黑色恤衫、戴著耳機走進店裡。

陸軍退伍軍人歐克利當時正在一家鞋店採購，幾個青少年突然衝進來大叫有人在開槍濫射；他聽到兩聲槍響，立刻護著這些孩子逃到安全地方。

一名婦女說，槍聲響起時，她剛剛開車進入沃爾瑪停車場。她說：「你能聽到接連的槍聲，我正在調轉車子，就看到一個女士從沃爾瑪出來準備上車。她的購物車上裝著雜貨，然後我看到她倒下。」

她說，她看到一名戴著耳罩的男子開槍，「他穿著黑色恤衫，迷彩色長褲，耳朵用什麼東西罩著，像是很厚的耳機。他拿著一把深色步槍，對著人開槍。我最後看到他開槍擊中一個在角落的人。」

她心裡想著，「哎呀，這不是放煙火…他胡亂開槍，不是針對什麼人，任何人碰到他都倒霉」。

事發後一個目擊者在停車場拍攝到三個人倒地不起，其中一個人倒在一輛卡車旁，另外兩個躺在店門口旁邊的人行道上，一些人趕來協助並大叫「救護車！救命！」

影片中可以聽到一名男子焦急的說道：「你怎麼樣，兄弟，你怎麼樣。」

20歲的烏魯朱土剛付過帳走出沃爾瑪，就聽到槍聲，趕忙與一大批人一起逃命，卻看到兩個人倒在店門外，其中一人躺在血泊中。

他說：「大家都在哭叫，老老小小都嚇壞了。我看到一個幾個月大的娃娃肚子上都是血，哭個不停，還好他還活著。」

槍擊案發生後，沃爾瑪的顧客高舉雙手走出賣場。 路透
槍擊案發生後，沃爾瑪的顧客高舉雙手走出賣場。 路透
分享
分享

沃爾瑪停車場
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

美國俄亥俄州槍擊案 增為9死16傷

2019-08-04 16:46

影／無差別掃射！德州賣場遭血洗 驚恐畫面曝光

2019-08-04 14:57

不平靜！繼德州後俄亥俄州也發生槍擊案 媒體稱至少7死

2019-08-04 14:55

比基尼小熱褲馬甲線！辣妹的興趣竟然是抓這個

2019-08-04 14:37

德州濫射案／21歲兇嫌是川粉 認同白人主義

2019-08-04 16:19

仇恨犯罪興起！濫射案頻傳 多涉白人至上主義

2019-08-04 16:19

民主黨參選人痛罵濫射冷血成常態 川普應負責

2019-08-04 16:19

英雄！美國大兵拔槍勇護一群孩童 逃過沃爾瑪槍案死劫

2019-08-04 13:54

舊金山機場8月20日起禁售瓶裝水 目標零垃圾

2019-08-04 13:10

民主黨參選人歐洛克沉痛 「濫射成為冷血常態」

2019-08-04 12:59

白人至上主義 成暴力溫床

2019-08-04 12:53

美德州賣場槍擊案20死 21歲「川粉」槍手被捕

2019-08-04 12:53

德州賣場遭血洗 美國近年重大槍擊案件整理

2019-08-04 11:18

紐約划槳老手參加水上瑜伽 為救人溺死

2019-08-04 10:54

德州賣場槍擊 現場目擊者：數百人躲進鐵貨櫃

2019-08-04 10:25

德州Walmart大屠殺：無差別掃射20死，涉「種族仇恨攻擊」

2019-08-04 10:00

德州賣場槍擊案 川普推文表達慰問

2019-08-04 09:57

美21歲男仇恨犯罪 持步槍沿商品架一排排掃射

2019-08-04 09:23

德州21歲槍手是「川粉」 犯案宣言：西語裔入侵德州

2019-08-04 08:54

德州賣場槍擊案 當局稱已造成20死26傷

2019-08-04 08:52

德州西部沃爾瑪大規模槍擊逾15死 被捕犯嫌年僅21歲

2019-08-04 07:27

至少20死26傷！美德州購物中心槍擊案 1槍手被捕

2019-08-04 07:07

德州西部大城購物中心大規模槍擊 多人喪命、1槍手被捕

2019-08-04 03:38

美國債將增加數兆美元 川普競選承諾跳票

2019-08-03 22:27

變電所失火 爾灣2萬戶停電

2019-08-03 14:54

川普： 加州左傾政策讓美國蒙羞

2019-08-03 14:31

最新研究：水費逐年猛漲 2022年美36％家庭負擔不起

2019-08-03 14:28

議員補選吞敗 英相強生國會優勢剩1席

2019-08-03 14:26
看更多

熱門文章

正宮入門僅3個月...泰皇破87年一夫一妻制「納小三護士當貴妃」

2019-08-03 21:03

川普對中國再次加徵關稅 反倒幫了習近平的忙?

2019-08-03 22:42

為什麼像基努李維這種男人 正扼殺一個產業？

2019-08-03 18:17

英雄！美國大兵拔槍勇護一群孩童 逃過沃爾瑪槍案死劫

2019-08-04 13:54

德州21歲槍手是「川粉」 犯案宣言：西語裔入侵德州

2019-08-04 08:54

德州西部大城購物中心大規模槍擊 多人喪命、1槍手被捕

2019-08-04 03:38

至少20死26傷！美德州購物中心槍擊案 1槍手被捕

2019-08-04 07:07

聯合國警告：新一波恐攻 年底前爆發

2019-08-03 21:03

川普又嗆聲中國 「只要我想 關稅可以很高」

2019-08-04 00:32

美21歲男仇恨犯罪 持步槍沿商品架一排排掃射

2019-08-04 09:23

德州西部沃爾瑪大規模槍擊逾15死 被捕犯嫌年僅21歲

2019-08-04 07:27

德州賣場槍擊 現場目擊者：數百人躲進鐵貨櫃

2019-08-04 10:25

美股創去年12月來最重跌幅 投資人因貿易戰不敢抱股度周末

2019-08-03 17:53

硬漢玻璃心！巨石強森台上激戰台下宮鬥 互毆還有評分表

2019-08-04 11:00

終於成功了！法發明家乘飛行滑板 橫越英吉利海峽

2019-08-04 15:34

美國債將增加數兆美元 川普競選承諾跳票

2019-08-03 22:27

不平靜！繼德州後俄亥俄州也發生槍擊案 媒體稱至少7死

2019-08-04 14:55

爺爺曾是解放軍 五角大廈解除中國籍士兵軍籍

2019-08-04 12:56

川普：中國相關議題進展很好 美消費者沒因關稅多花錢

2019-08-03 22:27

影／無差別掃射！德州賣場遭血洗 驚恐畫面曝光

2019-08-04 14:57

「沒作為可加稅」川普再嗆陸 貿戰加劇

2019-08-04 00:50

德州賣場遭血洗 美國近年重大槍擊案件整理

2019-08-04 11:18

越南鮮肉網紅摟女伴曬合照粉絲心碎 真相：她是我媽

2019-08-04 15:32

比基尼小熱褲馬甲線！辣妹的興趣竟然是抓這個

2019-08-04 14:37

美國俄亥俄州槍擊案 增為9死16傷

2019-08-04 16:46

美德州賣場槍擊案20死 21歲「川粉」槍手被捕

2019-08-04 12:53

聯合國警告：新一波恐攻 年底前可能爆發

2019-08-04 00:56

美嗆在亞洲部署中程飛彈 「北京沒啥好訝異的」

2019-08-04 01:19

美股慘烈 美債、黃金搶手

2019-08-04 00:21

新婚才3個月 泰王封情婦當貴妃

2019-08-04 14:11

股神好神 波克夏上季大賺

2019-08-03 23:13

德州賣場槍擊案 當局稱已造成20死26傷

2019-08-04 08:52

阿姆斯特丹運河同志遊行登場 逾50萬人共襄盛舉

2019-08-03 23:11

美銀看關稅戰 油價恐跌30美元

2019-08-03 23:13

星期人物／英首相的「小水獺」 時尚新指標

2019-08-04 01:05

莫斯科再爆示威 逾381人被捕

2019-08-03 22:33

川普移民政策再受阻 華府聯邦法官擋下

2019-08-03 17:32

服務生別鬧了！我的啤酒裡有拉麵！

2019-08-04 11:32

沃爾瑪如煉獄！黑衣男見人開槍 民眾哭逃、小娃一身血

2019-08-04 16:11

日婦人疑感染伊波拉出血熱 安倍下令加強防疫

2019-08-04 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top