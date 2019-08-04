沃爾瑪如煉獄！黑衣男見人開槍 民眾哭逃、小娃一身血

2019-08-04 16:11 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合3日電



大批執法人員在沃爾瑪附近搜索，找尋是否有其他共犯。 法新社 分享 facebook 德州艾爾巴索3日發生槍擊血案，死傷者大多是在天景商場附近的沃爾瑪商店中槍；由於正趕上開學前的採購旺季，當時店裡擠了多達3000人；槍聲響起後，現場一片哭叫聲。

事發後沃爾瑪停車場部分封鎖，車子停在封鎖區的人無奈的守在附近等待拿車；其中一個婦女說，她帶著兩個孩子在沃爾瑪女裝部聽到槍聲，還以為有人在施工，接著卻看到四名黑衣男子一起行動，還一邊亂開槍。警察已證實只有一名男子開槍。

她說，19歲的女兒和16歲的兒子立即就地臥倒，然後從緊急逃生門跑出去。他們一家三口都沒有受傷。

據悉兇手從沃爾瑪停車場一路開槍進入店裡，造成血腥場面，使民眾驚叫奔逃。

錄影顯示停車場散布著幾具屍體，有幾個人倒在店門口旁邊正在做慈善募款的桌子旁；其他影片顯示槍聲大作，民眾爭先恐後逃出商店。

保全系統也拍攝到兇手穿著工裝褲和黑色恤衫、戴著耳機走進店裡。

陸軍退伍軍人歐克利當時正在一家鞋店採購，幾個青少年突然衝進來大叫有人在開槍濫射；他聽到兩聲槍響，立刻護著這些孩子逃到安全地方。

一名婦女說，槍聲響起時，她剛剛開車進入沃爾瑪停車場。她說：「你能聽到接連的槍聲，我正在調轉車子，就看到一個女士從沃爾瑪出來準備上車。她的購物車上裝著雜貨，然後我看到她倒下。」

她說，她看到一名戴著耳罩的男子開槍，「他穿著黑色恤衫，迷彩色長褲，耳朵用什麼東西罩著，像是很厚的耳機。他拿著一把深色步槍，對著人開槍。我最後看到他開槍擊中一個在角落的人。」

她心裡想著，「哎呀，這不是放煙火…他胡亂開槍，不是針對什麼人，任何人碰到他都倒霉」。

事發後一個目擊者在停車場拍攝到三個人倒地不起，其中一個人倒在一輛卡車旁，另外兩個躺在店門口旁邊的人行道上，一些人趕來協助並大叫「救護車！救命！」

影片中可以聽到一名男子焦急的說道：「你怎麼樣，兄弟，你怎麼樣。」

20歲的烏魯朱土剛付過帳走出沃爾瑪，就聽到槍聲，趕忙與一大批人一起逃命，卻看到兩個人倒在店門外，其中一人躺在血泊中。

他說：「大家都在哭叫，老老小小都嚇壞了。我看到一個幾個月大的娃娃肚子上都是血，哭個不停，還好他還活著。」