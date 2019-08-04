影／無差別掃射！德州賣場遭血洗 驚恐畫面曝光

2019-08-04 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國德州西部邊境城市艾爾帕索（EI Paso）一家沃爾瑪（Walmart）連鎖賣場3日上午10時左右遭槍手闖入濫射，造成至少20人死亡、26人受傷，大量現場驚恐影片也陸續在社群媒體上曝光。該名男子隨後在警方圍捕中投降，警方目前正在調查犯罪動機，並懷疑與潛在的「仇恨犯罪」有關。

警方證實槍手為住在達拉斯（Dallas）北郊地區艾倫（Allen）的21歲白人男子庫魯休斯（Patrick Crusius）。有消息指出，槍手是美國總統川普的粉絲，並在行凶前，才在網路上發表犯案宣言，引述「西語裔入侵德州」，作為他的射殺靈感。對此警方表史，目前已朝「仇恨罪」的方向偵辦。

現場曝光畫面顯示，有民眾拍攝到，遭庫魯休斯在沃爾瑪外開槍涉殺進行募款的當地人，倒在血泊之中。監視器畫面拍攝到，庫魯休斯頭戴耳罩，手上拿著AK-47步槍，從沃爾瑪賣場正門進入。

一名當時正在沃爾瑪內的男子所拍攝的影片中，清楚可以聽見男子嚇得口飆髒話的同時，還可以清楚聽見接連不斷的槍響；這間沃爾瑪所在的購物中心中，也有驚恐民眾，拍在桌下躲避時紀錄到槍聲。