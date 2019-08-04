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反送中／港警大搜捕 612以來至少200人被捕

英雄！美國大兵拔槍勇護一群孩童 逃過沃爾瑪槍案死劫

2019-08-04 13:54聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國德州艾爾帕索（EI Paso）一家沃爾瑪（Walmart）賣場3日上午發生大規模槍擊案，造成至少20人死亡、26人受傷，槍手當場遭逮，而在這場大屠殺中一名休假士兵的英勇舉動，深受外界敬佩，因為他在聽聞槍響後，帶著一群身邊沒有成年人的孩童逃到安全區域。

澳洲廣播公司（ABC）報導，22歲的美國陸軍士兵歐克利（Glendon Oakley）當時正在槍擊現場不遠的Cielo Vista購物中心內的運動用品店，但一名小孩突然衝進店家，警告在場的店員及正在購物的客人，說沃爾瑪賣場有人開槍。

歐克利表示，當時大家沒把孩子的話放心上，因為小朋友年紀太小，且大家都在商場而非沃爾瑪。但五分鐘後，他聽到外頭傳出槍聲，且看到許多人驚慌逃竄，隨身攜帶手槍的他，腦中第一個想法就是跟著其他人去停車場，如此就能保護他們。

歐克利說：「我從軍，所以當聽到槍響時，我們被訓練變得『思緒敏捷』。那就是抓起武器、快速思考、尋找掩護，然後盡全力。」

他表示，「但我看到一大群孩子在沒有父母的陪同下跑來跑去，我唯一想到的就是盡可能多接應一些孩子（到安全的地方）」。

歐克利說，當時他看到大約13名孩童，但他先接了三個，另名男子也帶了三個孩子到安全之處，「我只在意著他們，我不擔心自己，我低下頭，以最快速度前進」。

歐克利坦言，看到警察時，很怕自己會被誤認為嫌犯，所以先拿出手機，把之前的錄音給警察聽，再交出自己的證件。

警方表示，案發當下，賣場內的顧客人數約為1000人至3000人，員工則約有100人。且大多數的受害者都在Cielo Vista附近的一家沃爾瑪商場遭射殺。

22歲的美國陸軍士兵歐克利（Glendon Oakley）帶著一群孩童逃往安全之...
22歲的美國陸軍士兵歐克利（Glendon Oakley）帶著一群孩童逃往安全之處。截自推特
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22歲的美國陸軍士兵歐克利（Glendon Oakley）被美國網友譽為英雄。截...
22歲的美國陸軍士兵歐克利（Glendon Oakley）被美國網友譽為英雄。截自YouTube
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沃爾瑪警察槍擊
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