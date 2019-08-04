親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

七夕閃婚就拜這月老 50歲小姑獨處一拜遇到老情人

韓、郭、柯起手式 詭譎！郭王見面談了2個多小時

美21歲男仇恨犯罪 持步槍沿商品架一排排掃射

2019-08-04 09:23聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

美國德州艾爾巴索沃爾瑪商場發生槍擊案，監視器拍到搶手持自動步槍進入商場。法新社
美國德州艾爾巴索沃爾瑪商場發生槍擊案，監視器拍到搶手持自動步槍進入商場。法新社
分享
美國德州艾爾巴索（EI Paso）當地時間3日上午10時左右發生槍擊案。目前至少20人死亡26人受傷。警方已逮捕一名21歲男性嫌犯庫魯休斯（Patrick Crusius），懷疑與仇恨犯罪有關。

嫌犯持AK-47步槍開槍掃射艾爾巴索的沃爾瑪商店，他從商店停車場一路開槍到商店內。已知當時商店內有3000多名民眾。

CNN報導，有一名孩童大喊：「有槍手！」但商場內無人理會他。

現場一名婦人表示，嫌犯身穿黑色上衣、迷彩長褲，耳朵帶著類似耳機的東西。

民眾拍下的影片顯示，在商店門口做慈善募款的民眾遇害倒在地上。民眾聽到槍聲後，紛紛逃出商店。

民眾表示，槍手帶著憤怒，沿著商品架一排一排的掃射，槍手只有疑似在子彈用完時才停止射擊。商店裡有民眾頭部受重傷，其他民眾血染衣服。

沃爾瑪內麥當勞員工甘保（Victor Gamboa）表示，一切發生的很快，民眾中彈後倒在血堆中不動。商店店員提供商場民眾庇護，他們趴在地上躲避射擊至少有15分鐘，直到警察抵達現場，才將他們引導到對街的商店。

槍擊案發生後，該區至少三家店被封鎖，包括紅龍蝦餐廳以及Hooters餐廳。

另一家位於德州科索羅市（Socorro）的沃爾瑪也已宣布當天停業讓員工回家。科索羅市的警察也已到該市購物區域戒備。

警方向目擊者詢問當時賣場情。美聯社
警方向目擊者詢問當時賣場情。美聯社
分享

賣場員工飽受驚嚇。美聯社
賣場員工飽受驚嚇。美聯社
分享

沃爾瑪警察槍擊
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

德州21歲槍手是「川粉」 犯案宣言：西班牙裔入侵德州

2019-08-04 08:54

至少20死26傷！美德州購物中心槍擊案 1槍手被捕

2019-08-04 07:07

德州西部大城購物中心大規模槍擊 多人喪命、1槍手被捕

2019-08-04 03:38

德州賣場槍擊案 當局稱已造成20死26傷

2019-08-04 08:52

德州西部沃爾瑪大規模槍擊逾15死 被捕犯嫌年僅21歲

2019-08-04 07:27

美國債將增加數兆美元 川普競選承諾跳票

2019-08-03 22:27

變電所失火 爾灣2萬戶停電

2019-08-03 14:54

川普： 加州左傾政策讓美國蒙羞

2019-08-03 14:31

最新研究：水費逐年猛漲 2022年美36％家庭負擔不起

2019-08-03 14:28

議員補選吞敗 英相強生國會優勢剩1席

2019-08-03 14:26

總統聚焦巴爾的摩治安 對頭議員宅險遭搶川普推文喊糟

2019-08-03 13:21

共和黨唯一非洲裔眾議員不連任 奪回眾院大計受挫

2019-08-03 13:20

賴特克里夫爭議多 川普撤銷國家情報總監提名

2019-08-03 13:15

專家： 川普上任以來 美國國債暴增數兆

2019-08-03 13:13

買不到瓶裝水了！前往舊金山機場旅客請自備水瓶

2019-08-03 13:07

眾院過半民主黨贊成彈劾川普 過門檻還差百人

2019-08-03 12:57

氣pupu！川普演說遭打斷 疑以不雅動作反嗆抗議者

2019-08-03 11:27

大開天窗急腰斬！胡士托音樂節50年的「新．胡士托風波」

2019-08-03 10:57

雷克里夫爭議多 川普撤回情報總監提名

2019-08-03 08:00
看更多

熱門文章

正宮入門僅3個月...泰皇破87年一夫一妻制「納小三護士當貴妃」

2019-08-03 21:03

川普對中國再次加徵關稅 反倒幫了習近平的忙?

2019-08-03 22:42

為什麼像基努李維這種男人 正扼殺一個產業？

2019-08-03 18:17

英破紀錄熱浪奪上千條命 雞隻屍體堆成山超嚇人

2019-08-03 12:16

德州西部大城購物中心大規模槍擊 多人喪命、1槍手被捕

2019-08-04 03:38

自己丟的自己撿！ 男子被罰爬下山谷撿冰箱

2019-08-03 14:40

聯合國警告：新一波恐攻 年底前爆發

2019-08-03 21:03

氣pupu！川普演說遭打斷 疑以不雅動作反嗆抗議者

2019-08-03 11:27

至少20死26傷！美德州購物中心槍擊案 1槍手被捕

2019-08-04 07:07

嗆川普「言而無信」中國放話：要打就打 奉陪到底

2019-08-03 14:23

影／去海邊玩水後不洗泳裝？看完本片你可能改觀

2019-08-03 16:30

買不到瓶裝水了！前往舊金山機場旅客請自備水瓶

2019-08-03 13:07

川普又嗆聲中國 「只要我想 關稅可以很高」

2019-08-04 00:32

美股創去年12月來最重跌幅 投資人因貿易戰不敢抱股度周末

2019-08-03 17:53

德州西部沃爾瑪大規模槍擊逾15死 被捕犯嫌年僅21歲

2019-08-04 07:27

比馬克宏大兩輪 法第一夫人做3小時整形手術

2019-08-03 12:41

影／清除海洋塑膠微粒有解！愛爾蘭青年發明獲大獎

2019-08-03 13:12

為何冷對習近平厚待金正恩？ 川普打的是這個算盤

2019-08-03 14:21

馬斯克宣布 月底訪中將成立挖隧道公司Boring

2019-08-03 17:16

美銀美林：美國新關稅恐促使中國購買伊朗石油

2019-08-03 11:17

德州21歲槍手是「川粉」 犯案宣言：西班牙裔入侵德州

2019-08-04 08:54

美國債將增加數兆美元 川普競選承諾跳票

2019-08-03 22:27

川普加碼威脅：中國9月前沒作為 等著再加稅

2019-08-03 14:27

萊茵河乾旱恐再次影響船運 衝擊德國工業

2019-08-03 13:42

影／挪威夏季「日不落」 午夜登山竟見夕陽雲海

2019-08-03 15:44

蓄勢待發！俄數千人預計再上街示威 不畏武力鎮壓

2019-08-03 10:53

川普：中國相關議題進展很好 美消費者沒因關稅多花錢

2019-08-03 22:27

川普： 加州左傾政策讓美國蒙羞

2019-08-03 14:31

眾院過半民主黨贊成彈劾川普 過門檻還差百人

2019-08-03 12:57

「沒作為可加稅」川普再嗆陸 貿戰加劇

2019-08-04 00:50

聯合國警告：新一波恐攻 年底前可能爆發

2019-08-04 00:56

命大！男子遭人用魚槍攻擊 槍標險插入心臟

2019-08-03 15:00

最新研究：水費逐年猛漲 2022年美36％家庭負擔不起

2019-08-03 14:28

美嗆在亞洲部署中程飛彈 「北京沒啥好訝異的」

2019-08-04 01:19

莫斯科再爆示威 逾381人被捕

2019-08-03 22:33

美21歲男仇恨犯罪 持步槍沿商品架一排排掃射

2019-08-04 09:23

變電所失火 爾灣2萬戶停電

2019-08-03 14:54

貿戰掃向成品 消費者直接受害

2019-08-03 13:18

IMF總裁人選 歐盟決定提名世銀第二把手

2019-08-03 13:33

阿姆斯特丹運河同志遊行登場 逾50萬人共襄盛舉

2019-08-03 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top