美21歲男仇恨犯罪 持步槍沿商品架一排排掃射

2019-08-04 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



美國德州艾爾巴索沃爾瑪商場發生槍擊案，監視器拍到搶手持自動步槍進入商場。法新社 分享 facebook 美國德州艾爾巴索（EI Paso）當地時間3日上午10時左右發生槍擊案。目前至少20人死亡26人受傷。警方已逮捕一名21歲男性嫌犯庫魯休斯（Patrick Crusius），懷疑與仇恨犯罪有關。

嫌犯持AK-47步槍開槍掃射艾爾巴索的沃爾瑪商店，他從商店停車場一路開槍到商店內。已知當時商店內有3000多名民眾。

CNN報導，有一名孩童大喊：「有槍手！」但商場內無人理會他。

現場一名婦人表示，嫌犯身穿黑色上衣、迷彩長褲，耳朵帶著類似耳機的東西。

民眾拍下的影片顯示，在商店門口做慈善募款的民眾遇害倒在地上。民眾聽到槍聲後，紛紛逃出商店。

民眾表示，槍手帶著憤怒，沿著商品架一排一排的掃射，槍手只有疑似在子彈用完時才停止射擊。商店裡有民眾頭部受重傷，其他民眾血染衣服。

沃爾瑪內麥當勞員工甘保（Victor Gamboa）表示，一切發生的很快，民眾中彈後倒在血堆中不動。商店店員提供商場民眾庇護，他們趴在地上躲避射擊至少有15分鐘，直到警察抵達現場，才將他們引導到對街的商店。

槍擊案發生後，該區至少三家店被封鎖，包括紅龍蝦餐廳以及Hooters餐廳。

另一家位於德州科索羅市（Socorro）的沃爾瑪也已宣布當天停業讓員工回家。科索羅市的警察也已到該市購物區域戒備。

警方向目擊者詢問當時賣場情。美聯社 分享 facebook