親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

七夕閃婚就拜這月老 50歲小姑獨處一拜遇到老情人

韓、郭、柯起手式 詭譎！郭王見面談了2個多小時

德州21歲槍手是「川粉」 犯案宣言：西班牙裔入侵德州

2019-08-04 08:54聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國德州艾爾帕索一家連鎖賣場3日發生槍擊事件，造成多人傷亡，槍手已被捕。截自推特
美國德州艾爾帕索一家連鎖賣場3日發生槍擊事件，造成多人傷亡，槍手已被捕。截自推特
分享
美國德州邊境大城艾爾帕索（EI Paso）一家沃爾瑪（Walmart）連鎖賣場3日上午10時左右遭槍手闖入濫射，造成至少20人死亡、26人受傷，槍手已被逮補，警方正在調查犯罪動機，懷疑與潛在的「仇恨犯罪」有關。

警方證實槍手為住在達拉斯（Dallas）北郊地區艾倫（Allen）的21歲白人男子庫魯休斯（Patrick Crusius）。

據稱，庫魯休斯就是監視器畫面中看到的男子，當時他手持AK-47步槍，從沃爾瑪超市正門進入，頭上看似帶著戴著耳機或耳罩。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，另有一嫌也在現場遭警方逮捕，但尚未證實是否為槍手之一。

執法部門消息人士向華盛頓觀察周刊表示，庫魯休斯開槍射殺在超市外進行募款的當地人，包括多名成人和孩童。

艾爾帕索警察局局長艾倫（Greg Allen）在記者會上表示，當局考慮對槍手提起謀殺指控，此案與「潛在的仇恨犯罪有關」。艾倫說，執法部門掌握到嫌犯撰寫的犯案宣言，為這場無差別濫殺事件提供詳細動機。

有媒體報導，庫魯休斯是川普的粉絲，他的犯案宣言稍早已分享至社群媒體上，其中庫魯休斯引述「西班牙裔入侵德州」，作為他的射殺靈感。

庫魯休斯的家位在達拉斯，距離德州南部艾爾帕索的案發現場車程約九小時，該地區擁有大量的西班牙裔人口。

警方表示，警員接近庫魯休斯時，他自主放下武器投降，期間雙方皆無開火，隨後被警方拘捕

‧ 至少20死26傷！美德州購物中心槍擊案 1槍手被捕

美國德州大型超市傳槍擊案，造成多人死傷。美聯社
美國德州大型超市傳槍擊案，造成多人死傷。美聯社
分享
美國德州大型超市發生槍擊案，民眾從賣場內出逃。路透
美國德州大型超市發生槍擊案，民眾從賣場內出逃。路透
分享

沃爾瑪西班牙警察
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

至少20死26傷！美德州購物中心槍擊案 1槍手被捕

2019-08-04 07:07

德州西部大城購物中心大規模槍擊 多人喪命、1槍手被捕

2019-08-04 03:38

美21歲男仇恨犯罪 持步槍沿商品架一排排掃射

2019-08-04 09:23

德州賣場槍擊案 當局稱已造成20死26傷

2019-08-04 08:52

德州西部沃爾瑪大規模槍擊逾15死 被捕犯嫌年僅21歲

2019-08-04 07:27

美國債將增加數兆美元 川普競選承諾跳票

2019-08-03 22:27

變電所失火 爾灣2萬戶停電

2019-08-03 14:54

川普： 加州左傾政策讓美國蒙羞

2019-08-03 14:31

最新研究：水費逐年猛漲 2022年美36％家庭負擔不起

2019-08-03 14:28

議員補選吞敗 英相強生國會優勢剩1席

2019-08-03 14:26

總統聚焦巴爾的摩治安 對頭議員宅險遭搶川普推文喊糟

2019-08-03 13:21

共和黨唯一非洲裔眾議員不連任 奪回眾院大計受挫

2019-08-03 13:20

賴特克里夫爭議多 川普撤銷國家情報總監提名

2019-08-03 13:15

專家： 川普上任以來 美國國債暴增數兆

2019-08-03 13:13

買不到瓶裝水了！前往舊金山機場旅客請自備水瓶

2019-08-03 13:07

眾院過半民主黨贊成彈劾川普 過門檻還差百人

2019-08-03 12:57

氣pupu！川普演說遭打斷 疑以不雅動作反嗆抗議者

2019-08-03 11:27

大開天窗急腰斬！胡士托音樂節50年的「新．胡士托風波」

2019-08-03 10:57

雷克里夫爭議多 川普撤回情報總監提名

2019-08-03 08:00
看更多

熱門文章

正宮入門僅3個月...泰皇破87年一夫一妻制「納小三護士當貴妃」

2019-08-03 21:03

川普對中國再次加徵關稅 反倒幫了習近平的忙?

2019-08-03 22:42

為什麼像基努李維這種男人 正扼殺一個產業？

2019-08-03 18:17

英破紀錄熱浪奪上千條命 雞隻屍體堆成山超嚇人

2019-08-03 12:16

德州西部大城購物中心大規模槍擊 多人喪命、1槍手被捕

2019-08-04 03:38

自己丟的自己撿！ 男子被罰爬下山谷撿冰箱

2019-08-03 14:40

聯合國警告：新一波恐攻 年底前爆發

2019-08-03 21:03

氣pupu！川普演說遭打斷 疑以不雅動作反嗆抗議者

2019-08-03 11:27

至少20死26傷！美德州購物中心槍擊案 1槍手被捕

2019-08-04 07:07

嗆川普「言而無信」中國放話：要打就打 奉陪到底

2019-08-03 14:23

影／去海邊玩水後不洗泳裝？看完本片你可能改觀

2019-08-03 16:30

買不到瓶裝水了！前往舊金山機場旅客請自備水瓶

2019-08-03 13:07

川普又嗆聲中國 「只要我想 關稅可以很高」

2019-08-04 00:32

美股創去年12月來最重跌幅 投資人因貿易戰不敢抱股度周末

2019-08-03 17:53

德州西部沃爾瑪大規模槍擊逾15死 被捕犯嫌年僅21歲

2019-08-04 07:27

比馬克宏大兩輪 法第一夫人做3小時整形手術

2019-08-03 12:41

影／清除海洋塑膠微粒有解！愛爾蘭青年發明獲大獎

2019-08-03 13:12

為何冷對習近平厚待金正恩？ 川普打的是這個算盤

2019-08-03 14:21

馬斯克宣布 月底訪中將成立挖隧道公司Boring

2019-08-03 17:16

美銀美林：美國新關稅恐促使中國購買伊朗石油

2019-08-03 11:17

德州21歲槍手是「川粉」 犯案宣言：西班牙裔入侵德州

2019-08-04 08:54

美國債將增加數兆美元 川普競選承諾跳票

2019-08-03 22:27

川普加碼威脅：中國9月前沒作為 等著再加稅

2019-08-03 14:27

萊茵河乾旱恐再次影響船運 衝擊德國工業

2019-08-03 13:42

影／挪威夏季「日不落」 午夜登山竟見夕陽雲海

2019-08-03 15:44

蓄勢待發！俄數千人預計再上街示威 不畏武力鎮壓

2019-08-03 10:53

川普：中國相關議題進展很好 美消費者沒因關稅多花錢

2019-08-03 22:27

川普： 加州左傾政策讓美國蒙羞

2019-08-03 14:31

眾院過半民主黨贊成彈劾川普 過門檻還差百人

2019-08-03 12:57

「沒作為可加稅」川普再嗆陸 貿戰加劇

2019-08-04 00:50

聯合國警告：新一波恐攻 年底前可能爆發

2019-08-04 00:56

命大！男子遭人用魚槍攻擊 槍標險插入心臟

2019-08-03 15:00

最新研究：水費逐年猛漲 2022年美36％家庭負擔不起

2019-08-03 14:28

美嗆在亞洲部署中程飛彈 「北京沒啥好訝異的」

2019-08-04 01:19

莫斯科再爆示威 逾381人被捕

2019-08-03 22:33

美21歲男仇恨犯罪 持步槍沿商品架一排排掃射

2019-08-04 09:23

變電所失火 爾灣2萬戶停電

2019-08-03 14:54

貿戰掃向成品 消費者直接受害

2019-08-03 13:18

IMF總裁人選 歐盟決定提名世銀第二把手

2019-08-03 13:33

阿姆斯特丹運河同志遊行登場 逾50萬人共襄盛舉

2019-08-03 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top