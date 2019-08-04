德州21歲槍手是「川粉」 犯案宣言：西班牙裔入侵德州

2019-08-04 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國德州艾爾帕索一家連鎖賣場3日發生槍擊事件，造成多人傷亡，槍手已被捕。截自推特 分享 facebook 美國德州邊境大城艾爾帕索（EI Paso）一家沃爾瑪（Walmart）連鎖賣場3日上午10時左右遭槍手闖入濫射，造成至少20人死亡、26人受傷，槍手已被逮補，警方正在調查犯罪動機，懷疑與潛在的「仇恨犯罪」有關。

警方證實槍手為住在達拉斯（Dallas）北郊地區艾倫（Allen）的21歲白人男子庫魯休斯（Patrick Crusius）。

據稱，庫魯休斯就是監視器畫面中看到的男子，當時他手持AK-47步槍，從沃爾瑪超市正門進入，頭上看似帶著戴著耳機或耳罩。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，另有一嫌也在現場遭警方逮捕，但尚未證實是否為槍手之一。

執法部門消息人士向華盛頓觀察周刊表示，庫魯休斯開槍射殺在超市外進行募款的當地人，包括多名成人和孩童。

艾爾帕索警察局局長艾倫（Greg Allen）在記者會上表示，當局考慮對槍手提起謀殺指控，此案與「潛在的仇恨犯罪有關」。艾倫說，執法部門掌握到嫌犯撰寫的犯案宣言，為這場無差別濫殺事件提供詳細動機。

有媒體報導，庫魯休斯是川普的粉絲，他的犯案宣言稍早已分享至社群媒體上，其中庫魯休斯引述「西班牙裔入侵德州」，作為他的射殺靈感。

庫魯休斯的家位在達拉斯，距離德州南部艾爾帕索的案發現場車程約九小時，該地區擁有大量的西班牙裔人口。

警方表示，警員接近庫魯休斯時，他自主放下武器投降，期間雙方皆無開火，隨後被警方拘捕