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至少19死40傷！美德州購物中心槍擊案 1槍手被捕

2019-08-04 07:07世界日報 編譯黃秀媛／綜合3日電

德州艾爾巴索一座購物中心3日發生槍擊事件，多人命喪槍下。美聯社
德州艾爾巴索一座購物中心3日發生槍擊事件，多人命喪槍下。美聯社
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美國時間3日 17：41 更新

艾爾巴索一座購物中心3日發生槍擊事件，已增至 19人死亡，40人受傷。

德州艾爾巴索一座購物中心3日發生槍擊事件，至少12人命喪槍下；當局表示兇嫌已經被捕。警方表示據報兇手可能不止一人，可是沒有透露有多少人落網，有多少傷亡也還不明。

媒體報導，3日是周六，也是學生返校前的購物日，商場購物者眾多。

路透報導，艾爾巴索警佐戈梅茲(Robert Gomez)表示，初步調查顯示，槍手用來福槍行凶，警方已逮捕一名嫌犯，「我們不認為可能還有其他共犯」；但是他說，目前情況仍不明，可能隨時會有變化。

紐約郵報則報導，至少兩名槍手用類似AK-47型的重型攻擊步槍行兇；報導指出，至少12人死亡。

有線電視新聞網(CNN)則說，現場至少有22人中槍；警方逮捕了一人。

艾爾巴索市長馬戈(Dee Margo)表示，有多人死亡，但他並未說明確實人數；馬戈早曾說有三人被捕。

警方在當地時間下午1點多發布聲明，表示現場仍未釐清，並敦促民眾避開Cielo Vista商場一帶。

民眾飽受驚嚇。美聯社
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