變電所失火 爾灣2萬戶停電

2019-08-03 14:54 世界日報 記者 世界日報 記者 雷沛 ╱即時報導



靠近橙縣約翰韋恩機場（John Wayne Airport）的一個變電所8月2日晚上7時失火，造成爾灣（Irvine）、新港灘（Newport Beach）為主的2萬8028戶停電，機場也暫時停止起降大型客機。

南加愛迪生（SCE）發言人布魯斯（Lois Pitter Bruce）說，變電所失火自動造成停電。火勢現已撲滅，電力預計8月3日上午6時恢復。

約翰韋恩機場晚上9時推文說，航廈電力已逐漸恢復。不過機場仍暫停大型客機起降，要到次日上午7時才恢復。至於小飛機起降則未受影響，塔台也保持開放。