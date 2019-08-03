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最新研究：水費逐年猛漲 2022年美36％家庭負擔不起

2019-08-03 14:28世界日報 記者劉晨懿之╱波士頓報導

東北大學(Northeastern University)近日發表「A Drop in the Bucket」研究報告指出，美國家庭維持供水的基本水費逐年迅猛增加，每單位水費自2010年來已經漲價50%，漲幅遠快於家庭收入；至2022年，預計將有36%美國家庭負擔不起水費。

該報告詳細研究麻州12個社區的水費情況後發現，麻州Winthrop鎮今年早些時候水費漲價35%；Pittsfield鎮下水道費在2019年1月漲價50%，水費今年年底將漲價20%。

波士頓供水和下水道費用今年漲價幅度不大，約2.85%；但是波士頓下水道和水資源委員會預計從2020年至2023年，每年都將漲價3.65%；根據2014年麻州全球行動(Massachusetts Global Action)報告，波士頓每年都有數千居民面臨斷水的威脅。

該研究報告發現，水費價格和折扣通常不是穩定提供，每個社區優惠政策各異，但是被調查的12個麻州社區都沒有實施可負擔性規畫，根據收入來提供優惠，其中僅有3個城鎮提供優惠項目。

報告還發現，這些社區水費都沒有實施分級收費或租客優惠；大多數優惠政策和可負擔規畫資格都由前線管理者制定，用戶缺乏了解政策制定渠道；該報告指出，這些問題涉及到人權問題，因為用水是基本人權，麻州州法認定水是公共資源之一。

報告作者戴維斯(Martha F. Davis)在WBUR的一篇專欄中寫道，水費漲價的原因包括，年久失修的基礎設施需要維修和升級，還有因氣候變化大規模降雨和水澇變多，導致管理費用增加等。

他呼籲不要忽略水費增長對低收入居民的影響，希望地方政府啟動相應措施提供補助；他說，美國家庭平均每天使用80至100加侖水，雖然使用水量相差無幾，但承受能力卻有很大差異。

報告調查顯示，在去年水費漲價8%的切爾西市中，一名居民表示通過減少處方藥才負擔起水費；另一名居民說，她因為水費太貴而放棄了自家的蔬菜園。

戴維斯說，麻州大多數城鎮都會對低收入耆老提供水費折扣；然而這些折扣僅惠及很小一部分人群；通常對擁有房產者提供的水費優惠，對擁房比例較低的少數族裔家庭不利。

他說，麻州是全國收入差異第八大的州，不能忽略水費增長對州內低收入家庭的影響。

東北大學研究的麻州城市包括波士頓、劍橋、昆市、薩莫維爾、伍斯特、春田、New Bedford、Brockton、Lawrence和Lowell。

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