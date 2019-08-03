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共和黨唯一非洲裔眾議員不連任 奪回眾院大計受挫

2019-08-03 13:20世界日報 編譯黃秀媛／綜合2日電

共和黨在眾院唯一的非洲裔議員1日晚加入愈來愈多明年不競選連任的黨內同僚行列，使共和黨爭取少數族裔選民和奪回眾院控制權的大計受到震撼。

「美聯社」報導，代表德州的溫和派眾議員赫德(Will Hurd)是第九位決定離開眾院的共和黨議員，也是一個多星期來宣布退休的第六位共和黨眾議員，而且共和黨還有更多人不想再選。

共和黨明年11月必須淨贏至少18席，才能收復眾院控制權，可是本黨眾議員接連放棄競選連任，使共和黨想達成目標更加麻煩。

41歲的赫德經常批評川普總統對種族和移民問題的做法，並成為共和黨面對的一些問題的代表：他是幾個突然放棄岌岌可危的眾院席位的資淺眾議員之一，也是共和黨窮於擺脫白人男性政黨形象的顯著象徵。

原為中央情報局探員的赫德1日晚上發表書面聲明，表示他將轉向科技和國家安全領域追求發展機會，不過「我會繼續參與政治，以形成像美國的共和黨」。他沒有說明詳情。

去年期中選舉有34名共和黨眾議員放棄競選連任，創下至少自1930年以來的最高紀錄。共和黨認為明年大選決定離開眾院的黨員不會這麼多，但仍顯示在眾院屈居少數黨、尖銳的黨派對立，以及川普動不動就耍脾氣和推文整人，使許多共和黨人難以忍受。

共和黨眾議員接連離去，也使共和黨選情堪虞的眾院席次可能多出四席，並顯示共和黨內的焦慮不安。

最近宣布不再競選連任的共和黨眾議員米契爾(Paul Mitchell)說，共和黨人對缺乏成就感到非常無奈。他指責兩黨只顧玩弄政治，無心解決問題。

赫德的選區鄰近墨西哥邊界，居民多是西班牙語裔。他去年勉強擊敗民主黨對手，而民主黨認為明年可以翻盤。

共和黨力圖多元化，它在眾院的13名女議員卻有兩人決定退休，並可能失去這兩個席次。

眾院唯一非洲裔共和黨眾議員赫德，2日宣布不競選連任。 (路透)
眾院唯一非洲裔共和黨眾議員赫德，2日宣布不競選連任。 (路透)
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