總統聚焦巴爾的摩治安 對頭議員宅險遭搶川普推文喊糟

2019-08-03 13:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合2日電



川普總統2日推文，透露民主黨眾議員康明斯(Elijah Cummings)在巴爾的摩住所遭到侵入；面對各方詢問，康明斯發表聲明證實上周末有人侵入他家，而他大喊大叫把對方嚇走。

川普先推文說：「真是壞消息！康明斯的巴爾的摩住所遭到搶劫。太糟了！」

代表馬里蘭州的康明斯後來向「巴爾的摩太陽報」發表聲明說，上周六清晨3時40分左右，有人企圖進入他的住所。

他說：「我從保全系統獲知有人侵入，在對方進入房子的居住區域前，我大叫把侵入者嚇走。」

非洲裔的康明斯是眾院監督和改革委員會主席，而他的委員會正調查在白宮任職的川普家人，使他成為川普的攻擊靶子。

警方原來只表示周六清晨有宵小侵入康明斯在西巴爾的摩的住所。事發數小時後川普接連推文抨擊康明斯，並把他代表的黑人占多數選區斥為「令人厭惡的鼠輩橫行亂糟糟地方」。

川普推文時是否知道康明斯家遭竊還不明，不過他的推文再度引發種族歧視風暴。

巴爾的摩警方表示他們不知道康明斯家是否有財物失竊。

白宮沒有說明川普的推文是什麼意思，可是康明斯的支持者認為川普存心諷刺，並指責他對犯罪事件表現得毫不在乎。

川普本周還向記者宣稱「巴爾的摩那些人活在地獄」。他也曾把巴爾的摩稱為美國犯罪率最高的城市，比宏都拉斯還糟糕。