美中自認握貿易戰致勝王牌 專家：其實都虛張聲勢

2019-08-02 18:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



美國總統川普宣布將對3,000億美元中國輸美產品加徵10%關稅，美中貿易戰開打一年，川普此時出這一招，投資人或許不會感到意外。專家表示，美中兩國可能都自認手握貿易戰致勝王牌，但其實雙方都虛張聲勢。

川普1日表示，從9月1日起將對其餘3,000億美元中國大陸進口產品加徵10%關稅。日前美中兩國的最新一輪貿易磋商並未取得進展。

路透專欄作家羅素（Clyde Russell）表示，這場關稅大戰的開端是川普政府要求重新調整美中貿易關係，希望降低美國對大陸的貿易逆差，並迫使北京在知識財產權、產業補貼等方面做出讓步。

從公平貿易的角度來看，川普有他的理由，但他的強硬手段並未發揮作用。美中每一輪加稅行動後，基本上都會進行高層會談，緊接著川普會在推特發表令人鼓舞的推文，但談判往往卡關，最終川普又祭出新一輪加稅措施，本周的情況就是如此。

羅素指出，川普1日宣布加稅後，一些分析師以撲克牌術語「全押」（all in）來形容川普的做法，全押意指玩家一口氣下注手中所有籌碼，要嘛大贏特贏，要嘛輸個精光。

撲克牌有時也是一種虛張聲勢的遊戲，玩家會押重注，製造手上的牌比實際還強的假象，讓對手信以為真。川普就是以美國經濟成長動能仍強，以及他認為美國經濟的氣數能撐得比中國久為賭注。