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直播中哺乳不小心露點 影片遭封她抗議後恢復上架

2019-08-02 19:36聯合新聞網 綜合報導

美國女直播主希瑟（右）在直播時親自哺乳，沒想到卻遭到直播平台刪除影片。 圖擷自H...
美國女直播主希瑟（右）在直播時親自哺乳，沒想到卻遭到直播平台刪除影片。 圖擷自Heather Kent推特
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女性哺乳是天經地義且偉大的事，雖然如此，但許多人認為餵養母乳還是很私密的事，不應該讓人看到，甚至不適合在公共場合出現。美國一名女直播主日前在Twitch直播時，因為孩子肚子餓了，她便抱起孩子哺乳，這段過程被網友剪輯成影片後在網路上流傳，不料卻被Twitch官方給刪除。女直播主事後表達抗議，Twitch官方也重新讓直播影片恢復上架。

希瑟在自己的IG上放上哺乳照片。 圖擷自Heather Kent IG
希瑟在自己的IG上放上哺乳照片。 圖擷自Heather Kent IG
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這名女直播主名叫希瑟（Heather Kent），來自美國南卡羅來納州，她除了是名直播主之外，還身兼模特兒和4個孩子的媽身分。她在直播平台Twitch擁有超過15,000名粉絲IG上則有超過3萬6千人追蹤，Youtube更有超過10萬人訂閱。

7月時希瑟與朋友一起開直播，她起先抱著孩子與友人聊天，孩子肚子突然餓了，希瑟不在意正在直播，現場就餵起母乳，過程中還一度不小心露點，原本這只是個再單純不過的偶發狀況，沒想到片段遭到Twitch給刪除。Twitch官方規定「禁止穿著跟性有關和裸露的服裝，這樣的服裝（或缺乏服裝）旨在提供性暗示，包括內衣或暴露男、女性生殖器，臀部或乳頭」。

希瑟對於影片被刪除感到很不滿，她向Twitch官方提出抗議，Twitch事後也發表聲明指出母乳餵養並不歸類於色情，因此沒有違反規定，會修改內部規範來保障女性哺育母乳的權益，而被刪除的影片最後也恢復上架。對此希瑟也在推特上寫道「讓哺育母乳正常化顯然還有很長的路要走」。

希瑟在自己的臉書上放上哺乳照片。 圖擷自Heather Kent臉書
希瑟在自己的臉書上放上哺乳照片。 圖擷自Heather Kent臉書
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直播主母乳
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