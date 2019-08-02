川普推文祭新關稅 可能逼Fed進一步降息

2019-08-02 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



在聯準會（Fed）表示日前降息只是點到為止的次日，美國總統川普1日推文揚言下月起將對中國大陸進口貨加徵新關稅。分析師說，川普突然丟出這個變化球，可能迫使Fed不得不進一步降利率，以免美國經濟遭貿易政策風險打擊。

川普1日發布一連串推文，對美中貿易談判步調太慢表示不滿，揚言9月1日起將對價值3,000億美元的中國大陸貨品加徵10%進口關稅。在此之前，華府已對總額約2,500億美元的大陸貨加徵25%的關稅，用意在迫使這個世界第二大經濟體與美方簽署貿易協議。

川普連珠砲推文發布後，美國股市應聲暴跌，美國公債殖利率則降到近三年來最低。價券殖利率下跌時，價格上漲。

川普這個突如其來之舉在利率期貨市場激起瘋狂買盤，使市場在短短24小時內風雲變色。前一日，Fed主席鮑爾表明周三（8月31日）降息0.25個百分點，用意不是要啟動一波長期的降息循環。但1日川普推文卻又讓市場對Fed進一步降息的希望死灰復燃。

德意志銀行資深美國經濟學家Brett Ryan說：「今天的聲明已推升Fed今年總計降息0.75個百分點的機率。」

Fed貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）日前調降基準利率0.25個百分點，一大理由正是基於貿易政策的不確定性，而採取預防式降息行動，以防患於未然。鮑爾表示，川普的關稅和其他貿易政策已壓抑企業信心和投資。其他考量因素還包括全球成長疲軟，以及美國通膨率低。

但鮑爾也表明，這次降息只是「買保險」，是「周期中的調整」，未必會啟動一整個降息循環。

然而，如今川普打算對中國再祭新一波關稅，Fed還能不能堅持原先的計畫，令人起疑。DRW Holdings分析師Lou Brien說，倘若貿易衝突惡化成全面貿易戰爆發，Fed降利率將不再只是被視為「路線中途調整」，而是「防範經濟衰退的必要舉措」。

交易員也預期，川普的新關稅很可能使Fed降息從一次性行動延伸為降息循環。

芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，聯邦資金利率期貨價格顯示，交易員現在預期Fed在9月進一步降息的機率已竄升，從31日尾盤的低於50%躍升到81.9%。