家族詛咒？甘迺迪家族又一人早逝 年僅22歲

2019-08-02 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 范振光 ╱即時報導



美國知名政治世家甘迺迪家族又有一名成員早逝，年僅22歲的莎夏．甘乃迪．希爾（Saoirse Kennedy Hill）疑因藥物過量，在麻州的甘迺迪家族莊園死亡。

根據外國媒體報導，急救單位接獲報案電話後，在當地時間1日下午2時半抵達，將莎夏送到醫院。她在醫院不治或是在家族莊園喪生，暫時無法確定。甘迺迪家族在麻州Hyannis港共有六棟房子。

莎夏是已故美國參議員羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）的外孫女，在麻州一所學院就讀傳播。她2016年曾在高中校刊說，自己有憂鬱症。

美國總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）1963年遇刺身亡，五年後，擔任參議員的哥哥羅勃也遭到暗殺。更早之前，甘迺迪家族的Joe Jr.和Kathleen在1940年代死於空難。

甘迺迪總統之子小甘迺迪（John F. Kennedy Jr）1999年因小飛機失事喪生。

莎夏的伯父David Kennedy 在1984年死於藥物過量， 叔父Michael Kennedy在1997年滑雪時出意外喪生。