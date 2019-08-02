民主黨第二輪辯論忙廝殺 少有抗川普政見 觀眾不知該相信誰?

2019-08-02 13:41 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合1日電



白登（右）為歐巴馬的政策辯護，卻遭到同黨其他參選人攻擊。 路透社 分享 facebook

民主黨總統參選人第二輪兩天的辯論依舊延續相互攻擊氛圍，大部分時間質疑對方的政策與個人的品質和誠信，僅有零星片刻提到2020年把川普總統趕下台的民主黨重要使命，但完全看不到能奪回白宮的政見。

以31日的第二場辯論為例，一如預期，民調領先的前副總統白登受到一系列猛烈攻擊，他在第一次辯論後的支持率下滑，急需通過本輪辯論扭轉，白登試圖做到，但也付出了今後將面臨更多批評的代價。

另一方面，第二場辯論不是所有民主黨人希望看到的結果，辯論後半段，參選人的相互攻擊幾乎到了攻擊川普總統的地步，沒人在意選民的反應， 也沒人提出如何與選民直接互動的計畫。

白登不是唯一被攻擊的參選人，6月在第一場辯論中與白登交鋒的國會參議員賀錦麗(Kamala Harris)，也成為多人攻擊的目標。國會參議員布克就司法正義問題攻擊白登，結果被白登揭底，指布克擔任紐瓦克市長期間也有同樣的問題。

第一場辯論凸顯出民主黨內的意識形態分歧，參選人在堅持己見的同時還維持道德制高點；第二場辯論也討論了健保、移民和氣候變遷等同樣問題，但卻使觀眾感到困惑，不知該相信誰，及其他們之間有何差異。

外界認為，可能是民主黨參選人的隊伍龐大和入圍資格越來越嚴，導致他們選擇攻擊其他參選人，而不是辯論國家面臨的重大問題。

辯論開始前，白登看到賀錦麗走來跟他打招呼，便說「手下留情，年輕人」，但辯論中白登卻首先向她發難，攻擊她的健保計畫十年後將成為「人人享有Medicare」，用來對付川普不會成功；賀錦麗回應說「你完全錯了」，兩人不斷攻擊和打斷對方。

面對自己的健保計畫被批不夠大膽，白登回擊對方不誠實，不讓選民知道「人人享有Medicare」的代價過高，要徵太多稅才能維持。白登表示，他的計畫不取消私營保險，但要建立一個可供消費者選擇的政府保險。