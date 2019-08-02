榮登熱搜榜首 夏威夷美女 恐無緣進第三輪

2019-08-02 13:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合1日電



民主黨6月底在邁阿密舉行的初選第一輪辯論會之後，聯邦眾議員菟西．蓋芭(Tulsi Gabbard，夏威夷州)隨即

成為谷歌(Google)最熱門搜尋的參選人；如今她在7月31日底特律舉行的第二輪辯論會後，再次榮登熱搜寶座。

民主黨25名總統參選人的其中十人在31日進行第二輪的第二場辯論會，在此之前，前副總統白登(Joe Biden)是所有人中最熱門的搜尋參選人，但僅限於七州；蓋芭居次，之後分別為聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris，加州)和聯邦參議員聯邦參議員布克(Cory Booker，新澤西州)。

但在辯論期間，蓋芭卻成為所有50州搜尋次數最高的參選人，她的競選團隊注意到蓋芭在谷歌上的人氣。

蓋芭的推特帳號表示：「過去兩場辯論後，蓋芭躍升到谷歌搜尋趨勢第一名，顯示美國渴望她所傳達的訊息，民眾盼望結束勞民傷財的戰爭與核軍備競賽。」

雖然蓋芭在第一輪辯論中成為邁阿密最熱門搜尋的參選人，但這並無法換算成民調支持度。根據RealClearPolitics，她在辯論期間的多數民調維持在1%上下。

儘管蓋芭的表現受到高度關注，但因民調支持率和募款能力有限，恐難於第三輪辯論會再度亮相。