違反保護令 家暴華女菜刀抵夫頸 兩度被捕

2019-08-02 12:15 世界日報 記者 世界日報 記者 顏潔恩 ／紐約報導



華女涉嫌長期家暴白人丈夫，甚至拿菜刀攻擊丈夫。示意圖／Ingimage 分享 facebook

布碌崙(布魯克林)日落公園一名華女涉嫌長期家暴白人丈夫，在首次被逮捕後，不顧人身保護令，上門找丈夫，拿起菜刀抵著其脖子威脅；該名女子日前再次被逮捕，被控多項威脅、騷擾、企圖攻擊等罪名，將分別在布碌崙刑事法庭和州高等法院審理兩個案件。

據法律文件顯示，該案件最初發生於10大道交40街一間住家內，38歲華女王莫然(Moran, Wang，音譯)於3月14日與丈夫發生爭執，她涉嫌對丈夫施暴和威脅；王莫然稍後被警方逮捕，移交法院過堂，被控二級騷擾、三級威脅、企圖攻擊、以及攻擊致傷罪名。

儘管當時法院對王莫然發出限制，不得以任何形式接近丈夫，她在3月18日卻違法保護令回家找丈夫；她當時手裡還揮舞著菜刀，衝到房間裡抵在丈夫的脖子上，雖然王漠然最終沒有下手，但丈夫也嚇得不輕，感到非常恐慌和害怕。

這起意外發生後，警方和法院經過四個多月的協調和調查，認為王漠然在知道自己有保護令的限定下，依舊違反法律；且還涉及動用武器威脅受害者，因此警方在7月16日早上二度逮捕王漠然。

王漠然被送往布碌崙刑事法庭過堂，被加控非法侵入他人房屋、持武器威脅、以及多項藐視法庭(Criminal Contempt)罪名；她目前已上交保釋金，獲得庭外候審，至今有兩個案件在身的王漠然，將分別於9月10日和明年6月17日出庭審訊。